Νέο σοβαρό πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά – Κλάπηκαν πιθάρια άνω των 100 ετών από το Θραψανό

Μετά την καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού για την κλοπή σπάνιων πιθαριών, από κτήριο στο Θραψανό, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, καταδικάζει απερίφραστα την πράξη αυτή! Τα κλεμμένα αντικείμενα, ηλικίας άνω των 100 ετών και επίσημα καταγεγραμμένα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και έχουν ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, με το τελευταίο, να έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θλιβερών συμβάντων που πλήττουν τον τόπο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Σχολή Κεραμικής του Θραψανού δέχτηκε επίθεση, με τους δράστες να αφαιρούν εξοπλισμό και υλικά, προκαλώντας σοβαρή ζημιά σε ένα έργο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή. Επιπλέον, πρόσφατα σημειώθηκαν κλοπές στα ηλιακά συστήματα του γηπέδου Θραψανού, αποδεικνύοντας ότι οι δράστες δεν διστάζουν να πλήξουν ακόμα και υποδομές που εξυπηρετούν τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Η επανειλημμένη αυτή συμπεριφορά δείχνει έλλειψη σεβασμού ενώ προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές και το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ απευθύνεται έκκληση σε κάθε πολίτη που γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο αυτή την αποτρόπαιη πράξη. Η κλοπή των πιθαριών, μαζί με τις προηγούμενες κλοπές στη Σχολή Κεραμικής και στο γήπεδο Θραψανού, φανερώνουν έναν θλιβερό κύκλο εγκληματικών πράξεων που πλήττουν τον τόπο μας. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πολιτιστική μας κληρονομιά και να διασφαλίζουμε τη δημόσια περιουσία. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλέβει το παρελθόν μας και να υπονομεύει το μέλλον μας. Η προστασία του τόπου μας είναι κοινή ευθύνη και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τέτοια φαινόμενα».

Η ανακοίνωση του Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού:

«Με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση σας ενημερώνουμε ότι σημειώθηκε κλοπή παραδοσιακών πιθαριών, ηλικίας άνω των 100 ετών, από το κτήριο του Τσαγκαρακη στο οποίο γίνονται εργασίες .

Τα αντικείμενα αυτά, καταγεγραμμένα επίσημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν σπάνια δείγματα της τοπικής μας κληρονομιάς και έχουν ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία. Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσβολή προς τον Σύλλογό μας, αλλά και πλήγμα για τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα. Καλούμε κάθε συμπολίτη που ενδεχομένως γνωρίζει ή παρατήρησε οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σύλλογο ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι κοινό χρέος όλων μας».