ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοβαρό περιστατικό στη Μεσαρά: Δύο τραυματίες από μαχαίρι – Μεταφέρονται στο ΠαΓΝΗ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σοβαρό και αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Μεσαρά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες ντόπιοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επείγουσα διακομιδή τους στο ΠαΓΝΗ Ηρακλείου με δύο ασθενοφόρα, ένα του ΕΚΑΒ Μοιρών και ένα του Κέντρου Υγείας Μοιρών, συνοδεία ιατρικού προσωπικού.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ενώ αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

 

ΠΗΓΗ: E-MESARA

Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν...

Συναγερμός στις αρχές - Αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά -...

Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 5χρονο αγοράκι...

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή το 5χρονο...

Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν...

Συναγερμός στις αρχές - Αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά -...

Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 5χρονο αγοράκι...

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή το 5χρονο...
Ρέθυμνο:Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο
