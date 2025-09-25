Σοβαρό περιστατικό στη Μεσαρά: Δύο τραυματίες από μαχαίρι – Μεταφέρονται στο ΠαΓΝΗ

Σοβαρό και αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Μεσαρά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες ντόπιοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η κατάσταση τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επείγουσα διακομιδή τους στο ΠαΓΝΗ Ηρακλείου με δύο ασθενοφόρα, ένα του ΕΚΑΒ Μοιρών και ένα του Κέντρου Υγείας Μοιρών, συνοδεία ιατρικού προσωπικού.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ενώ αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
ΠΗΓΗ: E-MESARA