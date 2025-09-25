Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο νωρίτερα απόψε.
Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο Χανίων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του neakriti.gr.
Νωρίτερα σήμανε στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες το αγόρι μόλις 5 ετών, παρασύρθηκε από όχημα, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρόταττα τραύματα, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.
ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ