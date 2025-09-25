ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι – Σοβαρά τραυματίας ο ένας – Μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

Συναγερμός στις αρχές – Αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά – Δύο αδέλφια, κάτοικοι της περιοχής 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα έπειτα από επίθεση με μαχαίρια σε χωράφι στη Μεσαρά – Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν από το Κέντρο Υγείας στο ΠΑΓΝΗ.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με πληροφορίες μαχαιρώθηκαν από μέλη άλλης οικογένειας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν σε βοήθεια φίλους τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Παρότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους με συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

Οι αστυνομικές Αρχές που έχουν ζώσει την περιοχή, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

 

neakriti.gr

 

Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο
