Ε Π.Κ.Κρητης: Οι 1000νβασικοί Κωδικοί, για μείωση τιμής ,σε είδη Σούπερ Μάρκετ ,που εξήγγειλε, ο Θεοδωρικακος , είναι ασπιρίνη , για τους καταναλωτές..

Με αφορμή ,την εξαγγελία της Κυβέρνησης ,δια του αρμοδίου Υπουργού ,κ.θεοδωρικακου ,για παρέμβαση της , σε μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ ζητώντας, την μείωση τιμών σε 1000 βασικούς Κωδικούς προϊόντων και δέσμευση αυτών, ότι θα το πράξουν,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί ουσιαστική την κίνηση αυτή, από πλευράς Κυβέρνησης, την χαιρετίζει, την στιγμή που σήμερα ένα μεγάλος αριθμός οικογενειακών προϋπολογισμών ,καθημερινά “αιμορραγεί ” αλλά ουσίας δεν φθάνει!!!

Κατά την άποψη μας,

υπάρχουν τρόποι για πάταξη της ακρίβειας, στην καθημερινότητα του Καταναλωτή ,την οποία επανειλημμένα έχουμε εκφράσει ,

Η Κυβέρνηση τους ξέρει ,αλλά κωφευει…

Το να τρέχει ο άμοιρος καταναλωτής, από το ένα Σούπερ μάρκετ στο άλλο, για να ψάχνει τις προσφορές ,δεν είναι η μοναδική λύση, ούτε τα πρόστιμα που μπορούν να μπουν σε κάποια επιχείρηση, όταν καταγγελθεί για αισχροκέρδεια ,στην αγορά ζούμε,εδώ και χρόνια, ξέρουμε τι παιχνίδι “παίζεται”….ούτε να προτρέπουμε τον καταναλωτή, να ψωνίζει λιγότερο, αφού η ουσία είναι ότι, δεν μπορεί οικονομικά να κατέβει στην αγορά, διότι.ο Έλληνας καταναλωτής με τα ελάχιστα ευρώ, που διαθέτει ,χάνει και το μέτρημα της πρακτικής αριθμητικής.

Εμείς, ως Κοινωνία, αλλά και ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμμένουμε και επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, υπάρχουν είδη που ο κάθε άνθρωπος ,τα κάνει χρήση στην καθημερινότητα του.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάσσει την μείωση του ΦΠΑ, τώρα γιατί η Κυβέρνηση ,ενώ γνωρίζει τις επιπτώσεις, της μη εφαρμογής της ,αρέσκεται να φτωχοποιει συνεχώς ,τον Έλληνα καταναλωτή , άμεσα και έμμεσα διότι ο καταναλωτής αφενός στερείται της δυνατότητας να προβεί σε αγορές αγαθών, αφετέρου από τον ισχνό μισθό του ,η σύνταξη του ,θα κληθεί να πληρώσει το Ευρωπαϊκό πρόστιμο.

Τέλος, εμείς, ως Εθνική Συλλογικότητα,καλούμε την Κυβέρνηση , άμεσα να προβεί στην μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης ,για τους παραπάνω εκτεθειμένους λόγους.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306