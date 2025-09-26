Δήμος Μαλεβιζίου:Την Παρασκευή η εκδήλωση για τον Χρήστο Λεβάντα στο Φόδελε, με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του

Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Μαλεβιζίου, η η Τοπική Κοινότητα Φόδελε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε θα τιμήσουν τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από το Φόδελε Χρήστου Λεβάντα (κατά κόσμον Κυριάκου Χατζιδάκι), με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του.

Ο Λεβάντας υπήρξε μια ξεχωριστή πνευματική μορφή, που έδρασε και δημιούργησε στον Πειραιά του μεσοπολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στα γράμματα και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 19.00 στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε.

Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσουν:

Στέφανος Μίλεσης, συγγραφέας, πρόεδρος Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, με θέμα: «Ταξίδι στην εποχή του Χρήστου Λεβάντα».

Δημήτρης Κρασονικολάκης, ερευνητής πειραϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας, με θέμα: «Σύντομες αναφορές στη ζωή και το έργο του Χρήστου Λεβάντα».

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νέλλη Κατσαμά.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία αφιερωμένη στον Χρήστο Λεβάντα και τα μουσικά ακούσματα της εποχής του, από τον καλλιτέχνη Γιάννη Παξιμαδάκη και τους συνεργάτες του.