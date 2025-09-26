ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Την Παρασκευή η εκδήλωση για τον Χρήστο Λεβάντα στο Φόδελε, με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Μαλεβιζίου, η η Τοπική Κοινότητα Φόδελε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε θα τιμήσουν τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από το Φόδελε Χρήστου Λεβάντα (κατά κόσμον Κυριάκου Χατζιδάκι), με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του.

Ο Λεβάντας υπήρξε μια ξεχωριστή πνευματική μορφή, που έδρασε και δημιούργησε στον Πειραιά του μεσοπολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στα γράμματα και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 19.00 στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε.
Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσουν:
Στέφανος Μίλεσης, συγγραφέας, πρόεδρος Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, με θέμα: «Ταξίδι στην εποχή του Χρήστου Λεβάντα».
Δημήτρης Κρασονικολάκης, ερευνητής πειραϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας, με θέμα: «Σύντομες αναφορές στη ζωή και το έργο του Χρήστου Λεβάντα».
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νέλλη Κατσαμά.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία αφιερωμένη στον Χρήστο Λεβάντα και τα μουσικά ακούσματα της εποχής του, από τον καλλιτέχνη Γιάννη Παξιμαδάκη και τους συνεργάτες του.

Ε Π.Κ.Κρητης: Οι 1000νβασικοί Κωδικοί, για μείωση τιμής ,σε είδη Σούπερ Μάρκετ ,που εξήγγειλε, ο Θεοδωρικακος , είναι ασπιρίνη , για τους καταναλωτές..
Ηράκλειο:Εκδήλωση Παγκόσμιος Εθελοντισμός Καθαρισμός Ακτών 2025 από τις Γραμματείες Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
