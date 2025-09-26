Ηράκλειο:Εκδήλωση Παγκόσμιος Εθελοντισμός Καθαρισμός Ακτών 2025 από τις Γραμματείες Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών 2025, τον οποίο η HELMEPA συντονίζει για 35η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, και πραγματοποιείται από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου , θα υλοποιηθεί δράση καθαρισμού από τις Γραμματείες Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τη ΔΗΜ.Τ.Ο Χερσονήσου, στην παραλία Ανισσαρά Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου Κρήτης, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 π.μ.

Τη δράση διοργανώνουν η Υπεύθυνη για την Περιφέρεια Κρήτης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η κ. Εύα Σημαιάκη και η Συντονίστρια της Γραμματείας Εθελοντισμού στην Κρήτη η κ. Μαρία Τσικανδυλάκη, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο Χερσονήσου η κ. Νεκταρία Μανίκα – Γιαννουλάκη και την ευγενική συμμετοχή της ομάδας εθελοντών «Save Your Hood»

Με εκτίμηση

Εύα Σημαιάκη

Μαρία Τσικανδυλάκη

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΥΓ. * Σημείο συνάντησης Captain Bar & Restaurant Anissaras.