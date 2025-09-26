ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εκδήλωση Παγκόσμιος Εθελοντισμός Καθαρισμός Ακτών 2025 από τις Γραμματείες Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών 2025, τον οποίο η HELMEPA συντονίζει για 35η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, και πραγματοποιείται από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου , θα υλοποιηθεί δράση καθαρισμού από τις Γραμματείες Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τη ΔΗΜ.Τ.Ο Χερσονήσου, στην παραλία Ανισσαρά Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου Κρήτης, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 π.μ.

Τη δράση διοργανώνουν η Υπεύθυνη για την Περιφέρεια Κρήτης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η κ. Εύα Σημαιάκη και η Συντονίστρια της Γραμματείας Εθελοντισμού στην Κρήτη η κ. Μαρία Τσικανδυλάκη, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο Χερσονήσου η κ. Νεκταρία Μανίκα – Γιαννουλάκη και την ευγενική συμμετοχή της ομάδας εθελοντών «Save Your Hood»

Με εκτίμηση

Εύα Σημαιάκη

Μαρία Τσικανδυλάκη

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΥΓ. * Σημείο συνάντησης Captain Bar & Restaurant Anissaras.

Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων...

0
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του...

Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025»: Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των...

0
Σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου Δοκιμαστική ενεργοποίηση του...

Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων...

0
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του...

Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025»: Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των...

0
Σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου Δοκιμαστική ενεργοποίηση του...
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Την Παρασκευή η εκδήλωση για τον Χρήστο Λεβάντα στο Φόδελε, με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του
Επόμενο άρθρο
Ελένη Βατσινά: Πληρώνουν οι πολίτες, κυβερνούν οι λίγοι – Από τη ΔΕΘ μέχρι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του Ν. Βισκαδουράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του...

Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025»: Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου Δοκιμαστική ενεργοποίηση του...

Ξεκινά σήμερα το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
27 εθελοντικές ομάδες και πλούσιο πρόγραμμα για τις 26,...

Ελένη Βατσινά: Πληρώνουν οι πολίτες, κυβερνούν οι λίγοι – Από τη ΔΕΘ μέχρι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οξεία κριτική στην Κυβέρνηση άσκησε η βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ,...

