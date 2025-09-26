Ελένη Βατσινά: Πληρώνουν οι πολίτες, κυβερνούν οι λίγοι – Από τη ΔΕΘ μέχρι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οξεία κριτική στην Κυβέρνηση άσκησε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα της Τετάρτης 24.09.2025 στη Βουλή

«Δυστυχώς, η λέξη “ανάπτυξη” σε αυτή τη χώρα μπαίνει σε εισαγωγικά» – είπε η Ελένη Βατσινά μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα “Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα”.

Στην τοποθέτησή της για το νέο νομοσχέδιο, η Ηρακλειώτισσα βουλευτής άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η υποτιθέμενη αναπτυξιακή πολιτική αποκλείει τους φορείς, τιμωρεί τους πολίτες και απαξιώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η ΔΕΘ δεν είναι πασαρέλα εξαγγελιών»

Εστιάζοντας στο Άρθρο 36 η κ.Βατσινά υπογράμμισε την αποκλειστική συγκρότηση της νέας διοίκησης της ΔΕΘ Α.Ε. χωρίς τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. «Η ΔΕΘ δεν είναι μια ετήσια φιέστα εξαγγελιών – είναι θεσμός, είναι πυλώνας οικονομίας και πολιτισμού για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η απουσία των παραγωγικών φορέων από τη διοίκηση δεν είναι απλώς λάθος. Είναι επιλογή απαξίωσης της ίδιας της πόλης», σημείωσε χαρακτηριστικά

Η βουλευτής αναφέρθηκε και στην περιθωριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να μην παρέχει στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν τα “σπασμένα”, όπως το πρόστιμο των 400 εκατ. ευρώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ζητήσαμε καταγραφή όλων των ευρωπαϊκών προστίμων από το 2019 – ακόμα περιμένουμε απάντηση» – σημείωσε η κ.Βατσινά υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη διαφάνεια στις τραπεζικές χρεώσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων απέναντι στους servicers. «85.000 οικογένειες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι εγκλωβισμένες» – υπογράμμισε η Ελένη Βατσινά κάνοντας λόγο για δάνεια που «έχουν καταντήσει μια συγκεκαλυμμένη τοκογλυφία» που παρά τις κυβερνητικές διαρροές για νομοσχέδιο-λύση, τελικά παραμένει “θηλιά” στο λαιμό δεκάδων χιλιάδων δανειοληπτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Άρθρο 38, που προβλέπει τη διατήρηση του κεντρικού ελέγχου στους δημοτικούς προϋπολογισμούς. «Το σχέδιο Καλλικράτης γεννήθηκε για να ενισχύσει την αυτοτέλεια των Δήμων. Η κυβέρνηση θέλει να κρατά τον απόλυτο έλεγχο. Δεν πρόκειται για έλεγχο βιωσιμότητας, αλλά για πολιτικό έλεγχο αποφάσεων» – σημείωσε η κ.Βατσινά.