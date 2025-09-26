Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του Ν. Βισκαδουράκη

που “μαγνητίζει” το διεθνές ενδιαφέρον στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου

Πάνω από 23.000 επισκέπτες στην επιτυχημένη

συνδιοργάνωση Περιφέρειας Κρήτης – Δήμου Ηρακλείου.

Την επιτυχημένη έκθεση του αναγνωρισμένου και ταλαντούχου Κρητικού εικαστικού Νίκου Βισκαδουράκη επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη Δημοτική Πινακοθήκη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Η έκθεση, που είναι συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, “μαγνητίζει” καθημερινά το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στις 28 ημέρες λειτουργίας της την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 23.000 Έλληνες και ξένοι.

Ο Νίκος Βισκαδουράκης, υποδεχόμενος τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του και την έμπρακτη στήριξη της επιτυχημένης συνδιοργάνωσης, ενώ στη συνέχεια τον ξενάγησε στα 60 και πλέον έργα τέχνης που είναι αναρτημένα και εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης Μάνο Στεφανίδη, για τα «επικά – αυτοβιογραφικά» έργα

του καλλιτέχνη, ο οποίος, με βάση τα βιογραφικά του στοιχεία, έχει μακρά δημιουργική πορεία και μεγάλη προσφορά στην τέχνη, ενώ διακρίνεται εντός και εκτός Κρήτης με τις εικαστικές του δημιουργίες και τις επιτυχημένες εκθέσεις του.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης συνεχάρη τον καλλιτέχνη για τις εικαστικές του δημιουργίες και τους συνδιοργανωτές για την επιτυχία της έκθεσης, η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Η συνδιοργάνωση Περιφέρειας Κρήτης – Δήμου Ηρακλείου γίνεται στο πλαίσιο της ατομικής έκθεσης του καλλιτέχνη με τίτλο «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του», σε επιμέλεια του Ιστορικού Τέχνης Μάνου Στεφανίδη, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα, σε σχέση με την ταυτότητα, τη δομή και τη φιλοσοφία της έκθεσης, ο Μάνος Στεφανίδης σε κείμενό του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Στην παρούσα έκθεση της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου ο Βισκαδουράκης παρουσιάζει τα – επικά, αυτοβιογραφικά – έργα των τελευταίων χρόνων, ένα είδος Οδύσσειας για έναν ταξιδευτή, τα οποία κυρίως σφραγίζονται από την εμπειρία της οικονομικής κρίσης αφενός και της πανδημίας με το συνακόλουθο του εγκλεισμού, αφετέρου. Ισοπεδωμένα και εγκλωβισμένα ανθρωποειδή που ασφυκτιούν χωρίς διέξοδο, σαν να έχουν τυλιχθεί σ’ ένα τρομαχτικό σελοφάν από αδιαφανή, ψυχρά χρώματα – κραυγές, είτε πιεσμένα από την οικονομική – ψυχική κατ’ ουσίαν – ένδεια, είτε τρομοκρατημένα από το σκιάχτρο ενός θανάτου».