Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025»: Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25».

Στην άσκηση συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών των εκκλησιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας για το Δήμο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

11:00

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με ήχο διακοπτόμενο διαφορετικής έντασης.

11:05

Σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με συνεχή ήχο σταθερής έντασης.

11:20

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με ήχο διακοπτόμενο διαφορετικής έντασης.

11:25

Σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με συνεχή ήχο σταθερής έντασης.

11:30

Σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.

Τονίζεται ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.