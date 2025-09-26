ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025»: Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25».
Στην άσκηση συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών των εκκλησιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας για το Δήμο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
11:00
Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με ήχο διακοπτόμενο διαφορετικής έντασης.
11:05
Σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με συνεχή ήχο σταθερής έντασης.
11:20
Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με ήχο διακοπτόμενο διαφορετικής έντασης.
11:25
Σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων με συνεχή ήχο σταθερής έντασης.
11:30
Σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.
Τονίζεται ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων...

0
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του...

Ξεκινά σήμερα το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του...

0
27 εθελοντικές ομάδες και πλούσιο πρόγραμμα για τις 26,...

Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων...

0
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του...

Ξεκινά σήμερα το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του...

0
27 εθελοντικές ομάδες και πλούσιο πρόγραμμα για τις 26,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινά σήμερα το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης στην έκθεση έργων τέχνης του Ν. Βισκαδουράκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST