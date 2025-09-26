Ξεκινά σήμερα το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου

27 εθελοντικές ομάδες και πλούσιο πρόγραμμα για τις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου

Με τη συμμετοχή 27 εθελοντικών ομάδων και με πλούσιο πρόγραμμα έρχεται το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης στην καρδιά της πόλης.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση το 2024 που έφερε κοντά Δημότες και ομάδες ενισχύοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης, το Φεστιβάλ επιστρέφει και φέτος με θέμα «Εθελοντισμός και ΑμεΑ» και επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της δύναμης του εθελοντισμού, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου. Οι 27 εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ θα ενημερώνουν το κοινό για το έργο τους και θα παρουσιάσουν ειδικές βιωματικές δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα κάθε ημέρας θα ολοκληρώνεται με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη εξέφρασε τη συγκίνηση της για το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού και ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, την Προϊσταμένη του Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού-ΚΕΣΑΝ Εύη Μαρτιμιανάκη καθώς και τη συνεργάτιδα της Αριστέα Βολιτάκη και συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις εθελοντικές ομάδες και τους καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν μουσικά τη διοργάνωση.

Εκείνο που θέλουμε να διαδώσουμε ξανά και ξανά είναι το μήνυμα ότι ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής και κατάθεση ψυχής και ενέχει αγάπη, αλληλεγγύη και φυσικά ανθρωπιά και προσφορά. Φαίνεται περίτρανα ότι όταν ενώνουν δυνάμεις γύρω από ένα κοινό σκοπό οι άνθρωποι μεγαλουργούν. Πέρυσι μας εξέπληξε ευχάριστα η συμμετοχή του κόσμου.

Φέτος, το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα άτομα με αναπηρία με διαφορετική θεματολογία κάθε μέρα. Συμμετέχουν 27 εθελοντικές ομάδες οι οποίες με μεγάλη χαρά και κέφι θα μας παρουσιάσουν τις δράσεις τους και θα δώσουν στους συνδημότες μας να καταλάβουν ότι αν τους ενδιαφέρει θα μπορούσαν και εκείνοι να ενταχθούν στις εθελοντικές ομάδες. Γιατί κανείς δεν περισσεύει στον εθελοντισμό. Ο Έλληνας έχει στο DNA του τον εθελοντισμό. Ο πρώτος εθελοντής ήταν ο Προμηθέας που έκλεψε η φωτιά από τους Θεούς για να τη δώσει στους ανθρώπους. Σας καλούμε όλους να έρθετε στο 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, δίπλα στον Άγιο Μηνά».

Την εκδήλωση υποστηρίζουν (με σειρά παρουσίασης): η ομάδα «ΑΜΟΘΕΝ–Θεατρικό Παιχνίδι, Παιδαγωγική Θεάτρου» και η Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, o Ορειβατικός – Πεζοπορικός Σύλλογος «Δρόμοι Ζωής», η ΑΜΚΕ «akako.gr» και οι «Μικροί Μαέστροι» από τις Κάτω Ασίτες.

Επίσης, τα μουσικά σχήματα: Μιχάλης Ι. Κουνάλης και Λευτέρης Γεωργιλαδάκης, με το συγκρότημά τους, οι σχολές χορού «Μαυρόκωστα» και το συγκρότημα του Μιχάλη Ρεθεμιωτάκη (στη λύρα και το τραγούδι), και ο Μάνος Παπαδάκης μαζί με τους: Πολύδωρος Φραντζεσκάκης (τύμπανα), Αποστόλης Γιασλακιώτης (ηλ.κιθάρα), Νίκος Οικονομέας (κλαρίνο) και Γιάννης Κοντάκης (ηλ. Μπάσο). Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Ηρακλείου.

Το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού οργανώνεται από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με την υποστήριξη του τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού-ΚΕΣΑΝ, με την ευθύνη συντονισμού και τη Διοικητική Υποστήριξη από την Προϊσταμένη του τμήματος Εύη Μαρτιμιανάκη και με γραμματειακή υποστήριξη της υπαλλήλου Αριστέας Βολιτάκη.

Video μπορείτε να πάρετε από εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=oZBUhDd5b50

Εθελοντικές Ομάδες που συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού

ΑΑ ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER & ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

2. «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4. Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ)

5. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

6. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9. ΖΩΔΡΩ

10. ΖΩΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΖΩΟΦΙΛΙΑ

11. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12. ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

13. ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

14. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

15. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ «ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ»

16. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

17. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

18. ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ» CRETAN PALLIATIVE CARE

20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ «ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ»

21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

23. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

24. ΦΙΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΕΣ – BEES»

25. HER-AUTISM

26. MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)

27. SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα 2ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Παρασκευή 26/09

18:00

Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ)

«Παιχνίδια με Ανακυκλώσιμα Υλικά»

18:30

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Με ανακυκλώσιμα υλικά … φτιάχνουμε κόσμημα… περιδέραιο, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια»

19:00

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Παιχνίδι ενσυναίσθησης: Στηρίζω, Αγαπώ, Χαμογελώ»

19:30

ΟΜΑΔΑ «ΑΜΟΘΕΝ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ»

«Βλέπουμε με το όμμα της ψυχής»

20:00

• Έναρξη Φεστιβάλ από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου. Διευθύνει η Αρχιμουσικός κα Δέσποινα Σκανδαλάκη

• Χαιρετισμός Δημάρχου Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινού

• Ομιλία Αντιδημάρχου Εθελοντισμού κας Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη

21:30

ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΚΟΥΝΑΛΗΣ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ με το συγκρότημά τους

Σάββατο 27/09

09:30-14:00 [ΛΟΤΖΙΑ]

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ από τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

18:00

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Γίνε εθελοντής για 5 λεπτά»

18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους»

19:00

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Απλοί Τρόποι Μεταφοράς Τραυματία σε Επείγουσες Καταστάσεις»

19:30

ΦΙΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΕΣ – BEES»

«Χρήση του Απινιδωτή»

20:00

ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Προσομοίωση Μέθης για πρόληψη σε τροχαία συμβάντα»

20:30

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Παρουσίαση από τον Ορειβατικό – Πεζοπορικό Σύλλογο «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ»

21:30

Μουσικοχορευτική βραδιά με τις σχολές χορού «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ» και το συγκρότημα του ΤΑΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Κυριακή 28/09

18:00

ΖΩΔΡΩ

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ»

Παρουσίαση από την κα Γιούλη Χριστοφόρου

18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» & «Αντιμετώπιση Πνιγμονής»

19:00

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Η Θάλασσα και τα Ωραία της»

19:30

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ «ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ»

«Μύθοι και Αλήθειες γύρω από τον καρκίνο»

20:00

HER-AUTISM

«Αυτισμός Amazing Things Happen»

20:30

«ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ». Οι «ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ» από τις Κάτω Ασίτες τραγουδούν για την Αναπηρία.

ΑΜΚΕ «ΑΚΑΚΟ.GR»: Ο «Κόσμος Αντίστροφα». Παρουσίαση του Κοινωνικού Μοντέλου από τον συνιδρυτή της ΑΜΚΕ κο Κωνσταντίνο Σύρμο

21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Παίζουν οι: Πολύδωρος Φραντεσκάκης (τύμπανα),

Αποστόλης Γιασλακιώτης (ηλ. Κιθάρα),

Νίκος Οικονομέας (κλαρίνο)

Γιάννης Κοντάκης (ηλ. μπάσο)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ

Παρασκευή, 26.9

19:30

ΟΜΑΔΑ «ΑΜΟΘΕΝ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ»

«Βλέπουμε με το όμμα της ψυχής»

Σάββατο, 27.9

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

«ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Παρουσίαση από τον Ορειβατικό – Πεζοπορικό Σύλλογο «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ»

Κυριακή, 28.9

20:00

HER-AUTISM

«Αυτισμός Amazing Things Happen»

20:30

«ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ». Οι «ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ» από τις Κάτω Ασίτες τραγουδούν για την Αναπηρία.

ΑΜΚΕ «ΑΚΑΚΟ.GR»: Ο «Κόσμος Αντίστροφα». Παρουσίαση του Κοινωνικού Μοντέλου από τον συνιδρυτή της ΑΜΚΕ κο Κωνσταντίνο Σύρμο.