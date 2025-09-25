Ρέθυμνο:Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΚΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Τρίτης, 23ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης και παρέστη στον Εσπερινό, μετά το πέρας του οποίου ευχήθηκε καταλλήλως στην εορτάζουσα τα ονομαστήριά της Καθηγουμένη της Μονής Γερόντισσα Θέκλα, ευχόμενος πάντοτε να έχει εύορκη διακονία στο Ιερό τούτο Μοναστήρι της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Το πρωί της Τετάρτης, 24ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, στις Πρασσές Ρεθύμνου, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό του Εφημερίου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννου Σκουριτάκη, και άλλων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονής, του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Βάμβουκα, Αντιδημάρχων, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων, των φορέων του χωριού και πλήθους κόσμου.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο του χωριού για τους σφαγιασθέντες Πρασσανούς πριν από 81 χρόνια από τους Γερμανούς.

Ακολούθησε η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Πρασσανής και πλούσια εόρτια τράπεζα στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στο Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και στην τιμή προς τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πίστη, την πατρίδα και την ελευθερίας, και συνεχάρη όλους τους παράγοντες του χωριού για την ωραία αυτή ετήσια διοργάνωση, ιδιαιτέρως δε τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, που με τις κρητικές ενδυμασίες λιτάνευσαν την πρεπιά της Κρήτης.

___________

Φωτογραφίες: Αντώνης Μυλωνάς.