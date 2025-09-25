Ρέθυμνο: Εκτός κινδύνου ο 30χρονος που υπέστη ηλεκτροπληξία

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του ατυχήματος που έγινε στις Μέλαμπες.
Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ εργαζόταν σε οικοδομή στις Μέλαμπες.
Αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, τελικά ο 30χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποφασίστηκε η νοσηλεία του νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 30χρονο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σπηλαίου και ακολούθως στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διερευνώνται.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ