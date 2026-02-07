Αναζήτηση
Λασίθι:Συνελήφθησαν τρία άτομα για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ατόμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ημεδαπού στο Λασίθι

Συνελήφθησαν, χθες (06.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Σητείας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις (3) αλλοδαποί ηλικίας 26 24 και 23 ετών κατηγορούμενοι για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε 47χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα κατόπιν σχετικής καταγγελίας, οι τρεις αλλοδαποί ενεργώντας για λογαριασμό έτερου ομοεθνή τους, προκάλεσαν από κοινού σωματικές βλάβες στον ημεδαπό, προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να αποδεσμεύσει εμπόρευμα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού εντολέα, το οποίο είχε δεσμευτεί λόγω οφειλών του προς στον παθόντα.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

