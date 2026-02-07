«Άξιος!»: Με θρησκευτική κατάνυξη χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος στο Ηράκλειο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής φόρτισης τελέστηκε στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Τίτου – «Δεν καλούμαι να κυβερνήσω, αλλά να διακονήσω»: ο λόγος του νέου Μητροπολίτη Τίτου στον Άγιο Μηνά – Βίντεο και εικόνες από τον κατάμεστο Ναό του Αγίου Μηνά

Μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και πνευματικής φόρτισης τελέστηκε στον κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου.

Πιστοί από κάθε γωνιά της Κρήτης κατέκλυσαν τον ναό, δίνοντας ισχυρό παρών σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές για την Εκκλησία της Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση της χειροτονίας, ο ναός πλημμύρισε από το αυθόρμητο και παρατεταμένο «Άξιος», με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν έμπρακτα την αποδοχή και τη στήριξή τους προς τον νέο ποιμενάρχη.

Η συμμετοχή του λαού, ιδιαίτερα έντονη από τα Χανιά αλλά και τη Νεάπολη Λασιθίου, τόπο καταγωγής του νέου Μητροπολίτη, προσέδωσε στην τελετή χαρακτήρα παγκρήτιας εκκλησιαστικής σύναξης.

Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του, ο Μητροπολίτης Τίτος εμφανώς συγκινημένος απηύθυνε λόγο βαθιάς ταπεινότητας και αυτογνωσίας. Αναφέρθηκε στο δέος και την αγωνία που του προκάλεσε η εκλογή του στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, υπογραμμίζοντας το βάρος της ευθύνης απέναντι στον Θεό, την Εκκλησία και τον λαό. Τόνισε ότι αισθάνεται πως η αποστολή που του ανατίθεται τον υπερβαίνει, εκφράζοντας την ελπίδα τα ανθρώπινα λάθη του να μετριάζονται από την αγαθή του προαίρεση.

Με λόγο έντονα ποιμαντικό, ξεκαθάρισε πως παραδίδεται άνευ όρων στην Εκκλησία και στο θέλημα του Θεού, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν καλείται να κυβερνήσει αλλά να διακονήσει. «Σήμερα γίνομαι επίσκοπος όχι για να ασκήσω εξουσία, αλλά για να κρατήσω κερί θυσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το επισκοπικό αξίωμα ως «καταδίκη αγάπης» που τον δένει με έναν λαό βαθιά ριζωμένο στην πίστη και την ορθόδοξη παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μετάβασή του από την Ανατολική Κρήτη, την οποία – όπως είπε – αγάπησε και υπηρέτησε, σε έναν νέο, «τρισευλογημένο» τόπο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα δείξει στο ποίμνιο των Χανίων την ίδια αγάπη και φροντίδα. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Εκκλησία της Κρήτης και τους πνευματικούς του πατέρες για την εμπιστοσύνη, καθώς και τα πνευματικά του παιδιά που στάθηκαν δίπλα του σε δύσκολες στιγμές της διαδρομής του.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο νέος Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη μακρά προσωπική και πνευματική του πορεία από τη Νεάπολη στην Αθήνα, αλλά και στα πρόσωπα που, όπως είπε, υπήρξαν «θησαυροί ανεκτίμητοι» για την πνευματική του συγκρότηση. Η αναφορά αυτή έκλεισε με τη διαβεβαίωση ότι η νέα του πορεία χαράσσεται με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και με στόχο τη σταδιακή εμβάθυνση της σχέσης αγάπης με τον λαό που καλείται πλέον να ποιμάνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Τίτος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου, γεγονός που, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία αποδοχή του τόσο από τον κλήρο όσο και από τον λαό.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Μεταξύ αυτών, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Γιάννης Πλακιωτάκης,

Κατερίνα Σπυριδάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, καθώς και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η οικογένεια του νέου Μητροπολίτη, η οποία είναι εμφανώς συγκινημένη.

Χθες, παρουσία κλήρου και λαού, ο εκλεγμένος Μητροπολίτης απηύθυνε το Μεγάλο Μήνυμα στον ίδιο ναό, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής διαδικασίας. Ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αναγνώστηκε η Πράξη της Εκλογής του, την οποία και αποδέχθηκε, δηλώνοντας υπακοή στο θέλημα της Εκκλησίας.

Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος πιστών που προσήλθαν από νωρίς στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ενώ ακολούθησε η ανάγνωση του υπομνήματος της εκλογής από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το σχετικό έγγραφο υπεγράφη από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και καταχωρίστηκε στον Κώδικα της Εκκλησίας της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι την ίδια εκκλησιαστική διαδικασία θα ακολουθήσει και η χειροτονία του Ιωακείμ Καρανδινού ως Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 18:00, ο νέος ποιμενάρχης θα απευθύνει το Μεγάλο Μήνυμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Ο Τίτος Ταμπακάκης, κατά κόσμον Εμμανουήλ Ταμπακάκης, γεννήθηκε το 1976 στη Νεάπολη Λασιθίου και είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου. Σπούδασε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998.

Το 2003 μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, όπου υπηρέτησε ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας και Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 2007 επέστρεψε στη Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ιερατικού επιτρόπου και ιεροκήρυκα.

Από το 2010 διετέλεσε γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Κρήτης, με ενεργό ρόλο στην ανάδειξη βυζαντινών μνημείων και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς, καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Συνεργάστηκε με φορείς, υπουργεία και τον ΕΟΤ για την προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, ενώ η άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών διευκόλυνε τη διεθνή του παρουσία.

Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην κοινωνία της Νεάπολης και ευρύτερα του Λασιθίου, με τον λαό να τον περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ θεωρείται ευρέως αποδεκτός και στους εκκλησιαστικούς κύκλους, στοιχεία που συνοδεύουν την έναρξη της νέας του ποιμαντικής διακονίας.https://www.neakriti.gr/