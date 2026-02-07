Με θρησκευτική κατάνυξη χειροτονείται ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου στον Άγιο Μηνά

Σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελείται σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου Ταμπακάκη

Σε ατμόσφαιρα σεβασμού και πνευματικής κατάνυξης τελείται αυτή την ώρα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου Ταμπακάκη.

Στον μητροπολιτικό ναό έχουν σπεύσει από νωρίς, πιστοί από διάφορες περιοχές της Κρήτης, με έντονη παρουσία από τα Χανιά αλλά και τη Νεάπολη Λασιθίου, τόπο καταγωγής του νέου Μητροπολίτη, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου.

Το «παρών» στην τελετή δίνουν εκπρόσωποι της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Μεταξύ αυτών, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Κατερίνα Σπυριδάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, καθώς και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Παρόντες είναι επίσης εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η οικογένεια του νέου Μητροπολίτη, η οποία είναι εμφανώς συγκινημένη.

Χθες, παρουσία κλήρου και λαού, ο εκλεγμένος Μητροπολίτης απηύθυνε το Μεγάλο Μήνυμα στον ίδιο ναό, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής διαδικασίας. Ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αναγνώστηκε η Πράξη της Εκλογής του, την οποία και αποδέχθηκε, δηλώνοντας υπακοή στο θέλημα της Εκκλησίας.

Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος πιστών που προσήλθαν από νωρίς στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ενώ ακολούθησε η ανάγνωση του υπομνήματος της εκλογής από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το σχετικό έγγραφο υπεγράφη από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και καταχωρίστηκε στον Κώδικα της Εκκλησίας της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι την ίδια εκκλησιαστική διαδικασία θα ακολουθήσει και η χειροτονία του Ιωακείμ Καρανδινού ως Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 18:00, ο νέος ποιμενάρχης θα απευθύνει το Μεγάλο Μήνυμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Ο Τίτος Ταμπακάκης, κατά κόσμον Εμμανουήλ Ταμπακάκης, γεννήθηκε το 1976 στη Νεάπολη Λασιθίου και είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου. Σπούδασε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998.

Το 2003 μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, όπου υπηρέτησε ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας και Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 2007 επέστρεψε στη Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ιερατικού επιτρόπου και ιεροκήρυκα.

Από το 2010 διετέλεσε γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Κρήτης, με ενεργό ρόλο στην ανάδειξη βυζαντινών μνημείων και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς, καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Συνεργάστηκε με φορείς, υπουργεία και τον ΕΟΤ για την προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, ενώ η άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών διευκόλυνε τη διεθνή του παρουσία.

Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην κοινωνία της Νεάπολης και ευρύτερα του Λασιθίου, με τον λαό να τον περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ θεωρείται ευρέως αποδεκτός και στους εκκλησιαστικούς κύκλους, στοιχεία που συνοδεύουν την έναρξη της νέας του ποιμαντικής διακονίας.