Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Κάτω Ασιτών ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η μονάδα παράγει και νερό άρδευσης έως 150 κυβικά ημερησίως για τις καλλιεργητικές ανάγκες της περιοχής

Τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) των Κάτω Ασιτών που θα αξιοποιεί και την εκροή για άρδευση σε καλλιέργειες της περιοχής,

επισκέφθηκε την Παρασκευή 6/2, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και την Τεχνική Διευθύντρια Πόπη Τσαβλάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας και ενημερώθηκε αναλυτικά από το προσωπικό για τη λειτουργία της. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει κατασκευαστεί με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2025,

εξυπηρετώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, από τη νέα καλλιεργητική περίοδο, η μονάδα μέσω της εκροής θα μπορεί να δίνει έως και 150 κυβικά αρδευτικό νερό ημερησίως, στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ενώνεται με την Δημοτική Κοινότητα μέσω αγωγού μήκος 2.550 μέτρων ενώ ο αγωγός που θα μεταφέρει το αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες έχει μήκος 1.500 μέτρα. Το έργο η ωρίμανση του οποίου έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει προϋπολογισμό 1.628.863 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

0
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

0
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Επόμενο άρθρο
Με θρησκευτική κατάνυξη χειροτονείται ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου στον Άγιο Μηνά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό και Γρηγόρη Σαμόλη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπής κατόπιν εντάλματος σύλληψης Συνελήφθη χθες (06.02.2026) το μεσημέρι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST