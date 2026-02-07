Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπής κατόπιν εντάλματος σύλληψης

Συνελήφθη χθες (06.02.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου 63χρονη αλλοδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης της κ. Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας για παραβάσεις του Ν. περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εξιχνιάστηκε υπόθεσης κλοπής

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βασιλείου υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Ειδικότερα την 31.01.2026 άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από εργοτάξιο ανέγερσης κατοικιών εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής χρηματικής αξίας 2.500 ευρώ

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 69χρονος αλλοδαπός ως δράστης της ανωτέρω κλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή

Συνελήφθη χθες (06.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 47χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στον ημεδαπό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα τα οποία όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από επιχείρηση. Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε την 04.02.2026 είχε διαπράξει ακόμα μια κλοπή από άλλη επιχείρηση.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.