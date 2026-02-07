Αναζήτηση
Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε, για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά στον Ταυρωνίτη, με την υποστήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, ακυρώνεται.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια δημότισσας μας.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας.

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπής κατόπιν εντάλματος σύλληψης Συνελήφθη χθες (06.02.2026) το μεσημέρι...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπής κατόπιν εντάλματος σύλληψης Συνελήφθη χθες (06.02.2026) το μεσημέρι...
Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό και Γρηγόρη Σαμόλη

Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπής κατόπιν εντάλματος σύλληψης Συνελήφθη χθες (06.02.2026) το μεσημέρι...

Λασίθι:Συνελήφθησαν τρία άτομα για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ατόμου

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών...

