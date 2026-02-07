Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε, για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά στον Ταυρωνίτη, με την υποστήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, ακυρώνεται.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια δημότισσας μας.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας.