Λασίθι:Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η ένταξη του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων Ιεράπετρας στο «Κρήτη 2021-2027»

Την απόφαση ένταξης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στην Ιεράπετρα (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου)» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 459.966,86 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ψυχοκοινωνική μέριμνα, πρόληψη, παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, συμβουλευτική στους γονείς, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Οι βασικότερες από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο είναι:

• Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.

• Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες.

• Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

• Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και επαγγελματικός προσανατολισμός.

• Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης.

• Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων.

• Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό, νέους επαγγελματίες και εθελοντές.

• Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

• Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων υιοθετεί το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Παρέμβασης, το οποίο βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών ψυχικής υγείας των ωφελούμενων με σκοπό την κάλυψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων της ζωής του ατόμου. Επιπλέον, επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας μέσα από την οργάνωση του θεραπευτικού σχεδιασμού και την λειτουργική διασύνδεση τους με άλλες μονάδες υγείας.

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας “ΙΚΕΛΟΣ” και το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2028.