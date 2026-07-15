Λασίθι:Είχε στην κατοχή του έξι δενδρύλλια κάνναβης,ακατέργαστη κάνναβη και ζυγαριά

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -6- δενδρύλλια κάνναβης, -91- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά

Συνελήφθη χθες (14.07.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νόμου περί Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και σε περιβάλλοντα χώρο του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -6- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς σε γλάστρες,

• -91- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

• ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.