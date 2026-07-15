Ηράκλειο:Αποχαιρετισμός του Λευτέρη Αυγενάκη στον Μανώλη Παπαχατζάκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον αγαπημένο φίλο Μανώλη Παπαχατζάκη.

Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και διακριτικότητα τον τόπο μας, τη Νέα Δημοκρατία και το Ηράκλειο. Φαρμακοποιός, ενεργός πολίτης, παλαιός πολιτευτής, νομαρχιακό και κομματικό στέλεχος, ο Μανώλης δεν επιδίωξε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Προτιμούσε να εργάζεται αθόρυβα, με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό και την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ξέρουμε πως πίσω από το διαρκές χαμόγελό του κρυβόταν μια μεγάλη καρδιά. Ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε απλόχερα αγάπη, στήριξη και μια ζεστή αγκαλιά σε όποιον τον είχε ανάγκη. Ένας πραγματικός ευπατρίδης, ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης και, πάνω απ’ όλα, ένας αληθινός φίλος.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Χάσαμε έναν άνθρωπο με ανεκτίμητη αξία, που άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην κοινωνία του Ηρακλείου και στις ζωές όλων όσοι τον γνώρισαν.

Στην αγαπημένη του οικογένεια εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε Μανώλη. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας».