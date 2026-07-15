Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για ληστεία στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν προχθές (13.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου δύο 19χρονοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ομοεθνή τους.

Ειδικότερα βραδινές ώρες προχθές (13.07.2026) οι δύο 19χρονοι προκαλώντας σωματικές βλάβες σε 21χρονο ομοεθνή τους, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά του έγγραφα.

Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν οι δύο 19χρονοι, ενώ τα προσωπικά έγγραφα και το ένα κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.