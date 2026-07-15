Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Νέος κύκλος δράσεων από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ»

Η, ελεύθερη για το κοινό, ενημερωτική εκδήλωση για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) που θα πραγματοποιηθεί στις 17/7 στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 19:00,

ανοίγει τον νέο κύκλο δράσεων της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», στο πλαίσιο του στόχου της διαρκούς ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς, της πρόληψης και της εκπαίδευσης των πολιτών.

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματολογίας σηματοδοτεί την κοινή βούληση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και της ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» να επενδύσουν στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας σε δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτές της ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» θα παρουσιάσουν τα βήματα αναγνώρισης μιας καρδιακής ανακοπής, την ορθή εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καθώς και τη σωστή και ασφαλή χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρακτικές επιδείξεις, να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών και να θέσουν ερωτήματα στους εκπαιδευτές.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, Φιλαρέτη Χρονάκη–Δαφέρμου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε έναν νέο κύκλο δράσεων με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», μια ομάδα που έχει αποδείξει διαχρονικά την αξία της μέσα από την προσφορά, την άρτια εκπαίδευση και την ενεργή παρουσία της στην κοινωνία.

Η συνεργασία μας έχει ως στόχο να φέρει τη γνώση των πρώτων βοηθειών πιο κοντά σε κάθε πολίτη, γιατί πιστεύουμε ότι ένας ενημερωμένος και εκπαιδευμένος πολίτης μπορεί να γίνει ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της επιβίωσης. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για την άμεση ανταπόκρισή της και τη διάθεσή της να σταθεί αρωγός στις πρωτοβουλίες της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού.

Είμαι βέβαιη ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί με πολλές ακόμη δράσεις προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας».

Η ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» αποτελεί μία από τις πλέον δραστήριες εθελοντικές ομάδες στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων και της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους εκπαιδευτές και συνεχή παρουσία σε εκπαιδευτικές δράσεις,

κοινωνικές παρεμβάσεις και επιχειρήσεις υποστήριξης εκτάκτων αναγκών, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντισμού, πρόληψης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι δημότες του Ηρακλείου θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες από εξειδικευμένους ανθρώπους με πραγματική εμπειρία στο πεδίο.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στην πρώτη δράση την Παρασκευή 17/7 στις 19:00 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (είσοδος), η οποία αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς εκπαιδευτικών και ενημερωτικών πρωτοβουλιών που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της εθελοντικής συμμετοχής.