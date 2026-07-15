Πέθανε η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Αγιο Σάββα. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στο MegaNews.

Η ίδια υπήρξε Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, έχοντας επίσης και πολιτική σταδιοδρομία διατελώντας δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Μάρω Κοντού, γεννημένη το 1934 στο Κουκάκι, υπήρξε σπουδαία ηθοποιός θεάτρου και κινηματογράφου

Έφυγε από την ζωή η Μάρω Κοντού

Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού, μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η σπουδαία ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τέχνη και τη δημόσια ζωή, γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα με σημαντική καλλιτεχνική και πολιτική πορεία.

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά και αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα σπούδασε χορό στην Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και σπουδές στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε το 1954 στο Εθνικό Θέατρο, όπου συμμετείχε στον χορό αρχαίων τραγωδιών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο δίπλα στον Δημήτρη Χορν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Έκτοτε, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και 90 θεατρικά έργα, ερμηνεύοντας ρόλους που σημάδεψαν γενιές θεατών.

Στον κινηματογράφο, η Μάρω Κοντού συνδέθηκε με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Από το «Αλίμονο στους νέους» και τη «Γυνή να φοβήται τον άνδρα» έως τη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», οι ερμηνείες της συνδύαζαν κομψότητα, χιούμορ και συγκίνηση.

Πολιτική και δημόσια παρουσία

Πέρα από την τέχνη, η Μάρω Κοντού υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, με θητεία από το 1999 έως το 2000 και εκ νέου από τον Ιανουάριο του 2007. Είχε προηγουμένως διατελέσει δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων (1994–2002) επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84.

Η κοινωνική της δράση περιλάμβανε και τη θητεία της ως προέδρου του κέντρου βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» (2004–2006), επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής προσφοράς.

Πολυδιάστατη δημιουργός

Η Μάρω Κοντού ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας το 1993 έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ, ενώ έργο της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ. Στην τηλεόραση, συμμετείχε σε πλήθος σειρών, από τη «Χαρούμενη Κυριακή» και το «Λούνα Παρκ» έως τη σύγχρονη παραγωγή «Η Γη της Ελιάς».

Προσωπική ζωή και παρακαταθήκη

Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Η ζωή και το έργο της Μάρως Κοντού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας.

Η απώλειά της αφήνει πίσω ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και μια παρακαταθήκη ήθους, ευαισθησίας και δημιουργικότητας που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.