Ο Νίκος Ξυλούρης «επιστρέφει»… στον τόπο που τον γέννησε

Η παράσταση “Ο Αρχάγγελος της Κρήτης” την Τρίτη 14 Ιουλίου στα Ανώγεια.

Μια παράσταση με έντονο συναισθηματικό φορτίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».

Θα λάβει χώρα η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», αφιερωμένη στα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή.

Πρόκειται για εκδήλωση στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Νίκος Ξυλούρης «επιστρέφει» μέσα από την τέχνη στον τόπο που τον γέννησε και διαμόρφωσε την προσωπικότητα και το έργο του, όπως αναφέρει ο Δήμος Ανωγείων σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με την ευγενική χορηγία της παραγωγής (STAGES Network) και του Δήμου Ανωγείων.

Το έργο, βασισμένο σε πολυετή έρευνα και σπάνιο αρχειακό υλικό, φέρει την υπογραφή της Ζαχαρένιας Πετράκη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη θεατρική προσέγγιση της ζωής και του έργου του Νίκου Ξυλούρη, μέσα από μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή που συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική, αυθεντικά ηχητικά ντοκουμέντα, σπάνιο φωτογραφικό υλικό και συγκινητικές αφηγήσεις.

Η παράσταση φωτίζει όχι μόνο την καλλιτεχνική διαδρομή του «Αρχάγγελου της Κρήτης», αλλά και το ήθος, τις αξίες και την αγωνιστική του στάση.

Από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια και τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, μέχρι τη λαμπρή του πορεία στην ελληνική μουσική και τη διαχρονική του παρουσία ως σύμβολο αξιοπρέπειας, ελευθερίας και πολιτισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η Ουρανία Ξυλούρη συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του κειμένου, μεταφέροντας προσωπικές μαρτυρίες και πολύτιμες αναμνήσεις, ενώ τις νέες ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης και τη μουσική επιμέλεια του κρητικού προγράμματος ο Ross Daly.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν η Μελίνα Κανά, ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ο Μέμος Μπεγνής, ο Μιχάλης Αεράκης, μαζί με πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα.

Προβολή ταινίας μικρού μήκους

Πριν από την έναρξη της παράστασης θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Ανώγεια», μια ιδιαίτερα συγκινητική κινηματογραφική αναφορά στις ρίζες του μεγάλου καλλιτέχνη.

Η βραδιά αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής από τον τόπο που γέννησε τον Νίκο Ξυλούρη στον άνθρωπο που, με τη φωνή, το ήθος και την παρουσία του, έγινε παγκόσμιο σύμβολο της Κρήτης και της Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ