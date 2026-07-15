Χανιά:Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μίμη Πλέσσα στο Φρούριο Φιρκά

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ αλλιώς! με την ορχήστρα Vamos

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 21.00, Φρούριο Φιρκά

Οι Vamos, η ξεχωριστή χανιώτικη ορχήστρα, συνοδεύει – με τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις του – τις μοναδικές φωνές της Αλεξίας Κατσανεβάκη, του Σπύρου Κλείσσα και της Ελένης Πέτα, σ’ ένα «αλλιώτικο» ταξίδι στους αθάνατους μουσικούς δρόμους που μας άφησε παρακαταθήκη ο Μίμης Πλέσσας.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 21.00, στο Φρούριο Φιρκά.

Είσοδος Ελεύθερη.

Συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.