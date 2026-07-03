LOCOMONDO♪”Λασίθι… μια βραδιά σαν παραμύθι”

“Λασίθι… μια βραδιά σαν παραμύθι”, είπε ο Μάρκος την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στην Πλαζ ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο. Πράγματι και χωρίς καμία υπερβολή, ήταν μια μαγική βραδιά με τους μοναδικούς LOCOMONDO να μας ψυχαγωγούν κάτω από την “Πανσέληνο της Φράουλας” στον υπέροχο παραλιακό χώρο.

Ένα συγκρότημα που μετρά 23 χρόνια παρουσίας στο μουσικό στερέωμα, έχει χιλιάδες θαυμαστές ανά τον κόσμο, ο τραγουδιστής του Μάρκος Κούμαρης θεωρείται από τους καλύτερους performers, παγκοσμίως… θα μπορούσαμε να τους παρακολουθήσουμε τόσο κι άλλο τόσο!…

Μιλάμε για αληθινή ψυχαγωγία, για μία μπάντα που δε μοιάζει με καμιά, παρουσιάζει τραγούδια από όλα τα είδη μουσικής με μοναδικό τρόπο, δεν τους βαριέσαι ποτέ! Γι’αυτό κι έχουν φανατικό κοινό από όλο το ηλικιακό φάσμα.

Έτσι, με τον συναυλιακό χώρο κατάμεστο από θαμώνες, που άπαντες συμμετείχαν ενεργά, τραγουδούσαν και χόρευαν, παρακολουθώντας μία συναυλία πολύ υψηλών προδιαγραφών (τεχνικών και καλλιτεχνικών), μπορούμε να πούμε πως ήταν μία από τις μεγαλύτερες -σε αξία και συμμετοχή- συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην πόλη του Αγίου Νικολάου!

Σημειώνεται ότι, παρά τη μεγάλη προσέλευση δεν παρατηρήθηκε ουδεμία αρνητική συμπεριφορά ή πρόβλημα. Διασκέδασαν με την ψυχή τους όλοι οι θεατές!!

Και γνωρίζοντας τα μέλη αυτής της καλλιτεχνικής αποστολής, να ξέρετε ότι είναι άνθρωποι σπουδαίοι και καλλιτέχνες πηγαίοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο…

Ευχαριστούμε που ήρθατε και δώσατε τον παλμό σας σε μια συναυλία που ετοιμάσαμε με πολλή αγάπη, μεράκι και “παιδικό ενθουσιασμό”! Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε αυτό το πολιτιστικό γεγονός, μια εκδήλωση που προσέφερε χαρά, κέφι, θέαμα, ψυχαγωγία!

Οι τρεις (3) γονείς-διοργανωτές (ναι, τόσοι είμαστε!)

Ευτυχία Παλούκα

Δημήτρης Μπρόκος

Γιάννης Πετράκης