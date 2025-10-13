«Μαρίνα Μαλίων: Νέα βάση αξιοποίησης ζητά ο Δήμος Χερσονήσου»

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για την μαρίνα Μαλίων, σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της περιοχής, αναζητά ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος και διεκδικεί την δωρεάν παραχώρηση της, αλλά και την επαναδιαστασιολόγηση του φυσικού αντικειμένου της λιμενικής εγκατάστασης.

Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Δημοτική Ενότητα Μαλίων αλλά και για το σύνολο του Δήμου, καθως και κρίσιμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο θα τεθεί σε νέα, ρεαλιστική βάση, θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι αξιοποίησης του.

Αυτά τα δεδομένα κι αυτή την προοπτική, ο Δήμος Χερσονήσου τα είχε αναλύσει ήδη από τον Ιούλιο του 2025, περιγράφοντας τα λεπτομερώς στην υπ’ αρίθμ. 159 / 2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο άρθρο 8 άλλωστε της συγκεκριμένης απόφασης, είχε γίνει σαφές ότι ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί από το Υπουργείο Τουρισμού τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων, προκειμένου να μπορέσει να εκπονήσει – σε συνεργασία και με τους τοπικούς επιχειρηματίες – ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης αξιοποίησης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του έργου.

Επισημαίνεται ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει τη δωρεάν παραχώρηση και μάλιστα έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις Δήμων, όπως η παραχώρηση τουριστικού λιμένα αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού στον Δήμο Κω.

Η αναγκαιότητα αποπεράτωσης και λειτουργίας του έργου έχει ήδη τεκμηριωθεί με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού καλείται να υιοθετήσει την πρόταση και να συμβάλει στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής.

Το ιστορικό της παραχώρησης

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση παραχώρησης της μαρίνας, είχε υπογραφεί στις 3 Μαΐου 2019 μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Χερσονήσου, με διάρκεια 43 ετών και ετήσιο αντάλλαγμα 46.897,92€, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο Δήμος είχε αναλάβει τις εξής υποχρεώσεις:

• Την κατασκευή των έργων στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, όπως προβλέπονται στην απόφαση 102603/1883/22.12.1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

• Την υποβολή εντός οκταμήνου (έως 3.11.2019) του συνόλου των εγγράφων, μελετών και δικαιολογητικών που ορίζονται στην Υ.Α. 11214/06.06.2012.

• Την ολοκλήρωση όλων των έργων (λιμενικών, χερσαίων, ηλεκτρομηχανολογικών) εντός 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 3.5.2022.

• Την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας, ισόποσης με το καταβλητέο αντάλλαγμα του πρώτου έτους, συμπληρούμενης σε κάθε ετήσια αναπροσαρμογή.

• Την ασφάλιση του τουριστικού λιμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Τι συνέβη στην πράξη

• Η εγγυητική επιστολή δεν κατατέθηκε ποτέ, γεγονός, που βάσει του άρθρου 11 της σύμβασης, οδηγεί σε λύση της χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

• Η ασφάλιση του λιμένα δεν προχώρησε, καθώς δεν υπήρχε σαφές αντικείμενο για προσφορά από ασφαλιστικές εταιρείες.

• Η σύμβαση με τον ανάδοχο επενδυτή, που είχε επιλεγεί μέσω διαγωνισμού το 2022, δεν υπεγράφη.

• Οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις δεν ολοκληρώθηκαν.

• Ο χώρος της μαρίνας παρέμεινε αναξιοποίητος, χωρίς καμία πρόοδο στα έργα.

Παρά την πλήρη αδράνεια, ο Δήμος συνέχισε να καταβάλλει κανονικά το ετήσιο μίσθωμα, συμπεριλαμβανομένου και του πέμπτου μισθωτικού έτους (2023), ενώ προβλέπονταν και η καταβολή του μισθώματος για το 2024.

Τοποθετήσεις και απόφαση

Εξαιτίας όλων αυτών των δυσμενών εξελίξεων, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, είχε τονίσει, ότι η σύμβαση του 2019 ήταν εξ αρχής μη ρεαλιστική για τις δυνατότητες του Δήμου, χαρακτηρίζοντάς την «άκρως επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφαση 159/2025, είχε διαπιστώσει την αδυναμία εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και είχε ζητήσει από το Υπουργείο Τουρισμού την έκδοση διαπιστωτικής πράξης λύσης της σύμβασης.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου είχαν συμφωνήσει με την πρόταση για λύση της σύμβασης, επικαλούμενες τις ρητές προβλέψεις του άρθρου 11. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε δηλώσει ότι πέραν της καταβολής του μισθώματος του τρέχοντος έτους 2025, δεν θα προχωρήσει σε καμία μελλοντική καταβολή.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναζήτηση ενός νέου πλαισίου αξιοποίησης της μαρίνας Μαλίων, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου.