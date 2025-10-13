Διεπιστημονικά Θεματικά Εργαστήρια Καινοτομίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μήτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου SUB2:

«Πανεπιστήμια Αριστείας», σας προσκαλεί να συμμετέχετε και να καλύψετε δημοσιογραφικά τα Διεπιστημονικά Θεματικά Εργαστήρια Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθούν:

● Θεματικό Εργαστήριο για την Κοινωνική Καινοτομία

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 10:00 π.μ.

Φοιτητική Εστία “Ξενία”, Ρέθυμνο

● Θεματικό Εργαστήριο για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, ώρα 10:00 π.μ.

Ξενοδοχείο IBIS, Ηράκλειο

Τα εργαστήρια δημιουργούν έναν κοινό χώρο διαλόγου ανάμεσα σε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και δημοσιογράφους, με στόχο να συνδιαμορφώσουν τοπικά οικοσυστήματα γνώσης και καινοτομίας.

Η δομή των εργαστηρίων περιλαμβάνει δύο ενότητες:

1. Αναγνώριση προκλήσεων και αναγκών – οι συμμετέχοντες χαρτογραφούν τις προκλήσεις και τις ανάγκες που σχετίζονται με τη θεματική της «Κοινωνικής Καινοτομίας» και της «Υγείας» αντίστοιχα, αναδεικνύοντας μέσα από συμμετοχικές μεθόδους τις κρίσιμες προτεραιότητες έρευνας και δράσης για την Κρήτη.

2. Δικτύωση και στρατηγικές συνεργασίες – το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δικτύωση και στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου συνεργασιών, μέσα από τη συζήτηση για τις υφιστάμενες συνέργειες, τις προσδοκίες των φορέων, τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας αλλά και τα εμπόδια που χρειάζεται να υπερβούμε. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαστήρια συνδυάζουν την ανάλυση και ιεράρχηση των προκλήσεων με τον σχεδιασμό πρακτικών διαύλων συνεργασίας που θα συνδέουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τοπικούς φορείς και την κοινωνία.

Με την παρουσία και τη δημοσιογραφική σας οπτική, μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στη διάχυση της δράσης στον Τύπο ή τα τηλεοπτικά ΜΜΕ που εργάζεστε, αλλά και να συμμετάσχετε ενεργά στη συζήτηση για το πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να ενδυναμώσουν την Κρήτη του αύριο.

Για δηλώσεις συμμετοχής ή επιπλέον πληροφορίες: innovation.unit@uoc.gr

Πρόσκληση Συμμετοχής

σε Διεπιστημονικό Θεματικό Εργαστήριο για την Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» σας προσκαλεί σε Διεπιστημονικό Θεματικό Εργαστήριο με θέμα Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 17 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο IBIS.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» και στοχεύει:

• στην ανάδειξη κρίσιμων προκλήσεων στον τομέα της υγείας,

• στη συν-διαμόρφωση ερευνητικών προτεραιοτήτων μέσα από τον διάλογο με ένα ευρύτερο σύνολο ενδιαφερόμενων φορέων,

• στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε πανεπιστημιακές ομάδες, υγειονομικούς φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ισχυροποίηση υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων σταθερών και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους εμπλεκόμενους φορείς, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή, στη συνεργασία και στη χάραξη κοινών στρατηγικών για την έρευνα και την καινοτομία στην Κρήτη στον τομέα της υγείας.

Γιατί είναι σημαντικό να συμμετάσχετε;

Αν είστε:

• Μέλος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

• Εκπρόσωπος υγειονομικού φορέα ή κοινωνικής υπηρεσίας,

• Στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικού φορέα,

• Επιχειρηματίας ή μέλος επαγγελματικής ένωσης στον τομέα της υγείας,

Τότε, η συμβολή σας θα είναι καθοριστική στη διαμόρφωση βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων που απαντούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει προεγγραφή με σχετική επιβεβαίωση συμμετοχής στη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση (email):

Μονάδας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας: innovation.unit@uoc.gr