Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη: η έφηβη μέθυσε και έπεσε χτυπώντας στο κεφάλι

Συνελήφθη η μητέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου -Δεύτερο περιστατικό μέθης εφήβου στα Χανιά

Στο νοσοκομείο Χανίων σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μια 15χρονη με τραύματα στο κεφάλι. Η έφηβη, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης χτυπημένη και σε κατάσταση μέθης στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας στα Χανιά, στη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως σε πάρκο των Χανίων, βρισκόταν ένα κορίτσι μεθυσμένο και τραυματισμένο. Άμεσα εντόπισαν τη 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, η οποία βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο φίλους της. Η κοπέλα μεταφέρθηκε άμεσα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σοβαρή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 15χρονη κοπέλα που είχε βγει με την παρέα της το βράδυ της Κυριακής, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη 41χρονη μητέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου είχε υπάρξει κι άλλο περιστατικό μέθης ανηλίκου στα Χανιά. Μια 16χρονη που διασκέδαζε με την παρέα της σε κλαμπ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά από την κατανάλωση αλκοόλ.

Συνοδευόμενη από φιλικά της άτομα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Για το περιστατικό αυτό είχαν συλληφθεί ο υπεύθυνος του νυχτερινού κέντρου επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας. https://www.cretalive.gr/