Εξιχνιάστηκε μία υπόθεση κλοπής στα Χανιά : Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στο χώρο του Αερολιμένα Χανίων για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών (43χρονος, 41χρονη και 18χρονος).

Ειδικότερα την 23.08.2025 άγνωστοι δράστες κατά την διαδικασία ελέγχου χειραποσκευών αφαίρεσαν μια τσάντα ιδιοκτησίας ημεδαπής η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της εν λόγω κλοπής οι τρεις αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων.