Ηράκλειο:Η Πάολα στο Royal Hall στα Μάλια

Η Πάολα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια με την μοναδική σκηνική παρουσία και τις επιτυχίες που ξεσηκώνουν, έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 για μια και μόνο εμφάνιση στο Royal Hall στα Μάλια, το οποίο λειτουργεί υπό τη νέα διεύθυνση του Ζαχαρία Α. Χνάρη.

Η απόλυτη λαϊκή ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση στον μέγιστο βαθμό, στον υπέροχο χώρο του Royal Hall, του ξενοδοχείου The Noverian Scenic Crete 5* Hilltop Villa Resort & Spa, μέλους της αλυσίδας «The Noverian Hotels» του Ομίλου CHC Group. Ένα χώρο εκδηλώσεων με απαράμιλλη πολυτέλεια, κομψότητα, σύγχρονο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, που μετατρέπει κάθε εκδήλωση σε απόλυτη εμπειρία.

Οι κρατήσεις ήδη ξεκίνησαν και ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Κάντε τη δική σας κράτηση τώρα, καλώντας στο 6972202940 ή στο 6974813537.

Ώρα προσέλευσης: 22:30.

Τιμές:

• Φιάλη απλή 160€ (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ).

• Φιάλη Special (τραπέζι) 200 € (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ).

• Φιάλη premium (τραπέζι) 240 € (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ)

• Καναπές 1η σειρά : 520 € (2 φιάλες απλές ανά 6 άτομα κομπλέ)

• Καναπές 2η σειρά : 420 € (2 φιάλες απλές ανά 6 άτομα κομπλέ)