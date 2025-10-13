ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Η Πάολα στο Royal Hall στα Μάλια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πάολα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια με την μοναδική σκηνική παρουσία και τις επιτυχίες που ξεσηκώνουν, έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 για μια και μόνο εμφάνιση στο Royal Hall στα Μάλια, το οποίο λειτουργεί υπό τη νέα διεύθυνση του Ζαχαρία Α. Χνάρη.

Η απόλυτη λαϊκή ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση στον μέγιστο βαθμό, στον υπέροχο χώρο του Royal Hall, του ξενοδοχείου The Noverian Scenic Crete 5* Hilltop Villa Resort & Spa, μέλους της αλυσίδας «The Noverian Hotels» του Ομίλου CHC Group. Ένα χώρο εκδηλώσεων με απαράμιλλη πολυτέλεια, κομψότητα, σύγχρονο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, που μετατρέπει κάθε εκδήλωση σε απόλυτη εμπειρία.

Οι κρατήσεις ήδη ξεκίνησαν και ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Κάντε τη δική σας κράτηση τώρα, καλώντας στο 6972202940 ή στο 6974813537.

Ώρα προσέλευσης: 22:30.

Τιμές:
• Φιάλη απλή 160€ (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ).
• Φιάλη Special (τραπέζι) 200 € (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ).
• Φιάλη premium (τραπέζι) 240 € (ανά 4 άτομα, φιάλη κομπλέ)
• Καναπές 1η σειρά : 520 € (2 φιάλες απλές ανά 6 άτομα κομπλέ)
• Καναπές 2η σειρά : 420 € (2 φιάλες απλές ανά 6 άτομα κομπλέ)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν....

0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ...

«Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ»: Ενημερωτική εκδήλωση...

0
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής...

Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν....

0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ...

«Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ»: Ενημερωτική εκδήλωση...

0
Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Όχι» από τον Αλέξη Καλοκαιρινό στις Mονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης (καύσης) απορριμμάτων
Επόμενο άρθρο
΄΄Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας 2΄΄:Βιβλιοπαρουσίαση στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου στις 18/10
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST