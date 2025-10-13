Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας 2: Βιβλιοπαρουσίαση στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου στις 18/10

Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, σε συνεργασία με το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (Chania Film Festival), διοργανώνουν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30, την παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Παναγιωτίδη, με τίτλο:

«Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας 2»,

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, ενώ με αφορμή το βιβλίο ο συγγραφέας θα συζητήσει με τη Χαρά Ανδρεάδου,

Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Ιστορικό και Επιστημονική Υπεύθυνη του Chania Film Festival, για το βιβλίο και για ζητήματα, που αφορούν στη διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του 13ου Chania Film Festival και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής προσέγγισης της ιστορίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

