Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευτυχή Επισκόπου Μελιτηνής και των Αγίων Κρήσκη, Παύλου και Διοσκορίδη

Γιορτή σήμερα – Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτηνής
Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτηνής
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτηνής
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, είναι άγνωστο από που καταγόταν και πότε άθλησε ο Άγιος Ιερομάρτυς Ευτύχιος. Αναδείχθηκε σε Επίσκοπο Μελιτηνής, όμως λόγω της Χριστιανικής δράσεώς του συνελήφθη, αρνήθηκε δε να θυσιάσει στα είδωλα, και μετά από πολλά βασανιστήρια ρίχθηκε στο νερό, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Ο Σωφρόνιος Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του, ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα γράφεται Ευτυχής και μάλιστα επίσκοπος Μελιτηνής και ότι το σωστό είναι Ευτύχιος μάρτυς και όχι επίσκοπος.

Απολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ὡς εὐτυχήσας ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις, τῆς τῶν Μαρτύρων εὐκληρίας μετέσχες, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε παμμάκαρ Εὐτυχές· σὺ γὰρ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καθαρῶς ὑπουργήσας, αἵμασιν ἐφοίνιξας, τὴν ἁγίαν στολήν σου· μεθ’ ἧς Χριστῷ καὶ νῦν ἱερουργῶν, ἀεὶ δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

