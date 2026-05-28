ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η τελευταία συνάντηση της Σχολής Γονέων της περιόδου 2025-2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

25 Μαΐου 2026

Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, 25ης Μαΐου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ», η τελευταία συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την τρέχουσα περίοδο.

Κατά τη συνάντηση αυτή η κ. Ανδρονίκη Μπογά, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου, παρουσίασε το θέμα: «Παιδιά και Διαδίκτυο: Ο ρόλος της Οικογένειας».

Η καταληκτήρια αυτή συνάντηση διανθίστηκε με την υπέροχη μουσική του Μανώλη Βερδινάκη και του Κώστα Βεργιανάκη, ενώ η εσπερίδα έκλεισε με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου και το όμορφο τραγούδι των παιδιών για καλό καλοκαίρι.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

