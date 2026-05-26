ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αλφαίος
Καρπός *
Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Απόστολος Κάρπος
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Απόστολος Κάρπος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νέρωνα (52 μ.Χ.), και συναριθμείτε με τους εβδομήκοντα μαθητές του Κυρίου.

Επίσης, ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και απ’ ότι μαθαίνουμε από τη Β’ προς Τιμόθεον επιστολή του (δ’ 13), εργάσθηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Τρωάδα. Έπειτα, έγινε επίσκοπος στη Βάρνα της Θράκης (ο δε Σ. Ευστρατιάδης, αναφέρει Βέρροια της Θράκης), όπου με την αγία του ζωή και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έγινε πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους και φώτισε με τις θείες διδασκαλίες του όλη την επικράτεια της επισκοπής του.

Στο έργο του ο Κάρπος υπέστη πολλούς πειρασμούς και θλίψεις, που τις αντιμετώπισε με μεγάλη γενναιότητα και υπομονή. Δε φοβόταν τους πόνους και τις κακοπάθειες, αλλά έμπαινε δυναμικά στη μάχη, χωρίς να υπολογίζει το θυμό και την οργή των τυράννων.

Είχε κατασταλάξει μέσα του ο λόγος του Κυρίου: «ἐν τῷ κοσμῷ θλίψιν ἔξετε» (Ευαγγέλιο Ιωάννου, ιστ’ 33.). Δηλαδή, εφόσον είστε μέσα στον κόσμο, θα έχετε θλίψη. Ο δρόμος για την ένωση με τον Κύριο δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά με δοκιμασίες, που με συνεχή αγώνα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, σύμφωνα με το άγιο θέλημά Του.

Ο Άγιος Κάρπος πέθανε ειρηνικά, φωτίζοντας με το παράδειγμά του πολλούς ανθρώπους.

Άπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.

Θείας χάριτος, τῇ κοινωνίᾳ, ἐκοινώνησας, δεσμῶν τῷ Παύλῳ, θεομακάριστε Κάρπε Ἀπόστολε, καὶ κοινωνοὺς θείας δόξης ἀνέδειξας, τοὺς δεξαμένους τὸ φέγγος τῶν λόγων σου. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 24 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ–ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ...

0
Την Οικία–Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και τις εγκαταστάσεις...

Εορτολόγιο 24 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ–ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ...

0
Την Οικία–Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και τις εγκαταστάσεις...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 24 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Γόρτυνας:Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στους Αγίους Δέκα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου – παράρτημα Αγίων...

Ρέθυμνο:30ο Διεθνές Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοδότησης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το...

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 64,3% το α΄ τρίμηνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας Αύξηση...

Χανιά-3χρονη: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα παρατημένα παιδιά και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη μητέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Θρίλερ με την 3χρονη στα Χανιά: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα...