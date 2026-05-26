Συγκινεί με ανάρτησή της η μητέρα του 21χρονου

Αμμουδάρα: Δεν σβήνει η μνήμη του Νικήτα – Το σημείο της δολοφονίας γεμίζει λουλούδια και μηνύματα

Είκοσι ημέρες μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα, ο πόνος παραμένει αβάσταχτος για την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την Κρήτη, και το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή έχει πλέον μετατραπεί σε έναν χώρο σιωπηλής μνήμης και βαθιάς συγκίνησης.

Λουλούδια, φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα συνεχίζουν να γεμίζουν το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 21χρονος Νικήτας από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη.

Κάθε ημέρα, φίλοι, συγγενείς αλλά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν προσωπικά τον 21χρονο, σταματούν για λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα λουλούδι, ένα κερί, μια φωτογραφία ή ένα σημείωμα. Λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα, καντήλια με τον Εσταυρωμένο και εικόνες του Νικήτα συνθέτουν ένα αυτοσχέδιο μνημείο που «ραγίζει» καρδιές.

Το βαρύ κλίμα παραμένει ασήκωτο στην Αμμουδάρα. Περαστικοί κοντοστέκονται σιωπηλά, άλλοι σκύβουν το κεφάλι, άλλοι δακρύζουν. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πως ένα νέο παιδί χάθηκε με τόσο τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω του μόνο πόνο και αναπάντητα ερωτήματα.

Συγκλονίζει και η νέα ανάρτηση της Μαρίας Αγουλαδάκη στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του σημείου και μια βαθιά συγκινητική μαντινάδα της Βέρας Σουλτάτου Ξυλούρη:

«Είναι σκληρός ο χωρισμός,

μα πιο βαρύ ακόμα,

ό,τι αγαπάς να το θωρείς

να κοίτεται στο χώμα…»

Και από κάτω, δύο μόνο λέξεις:

«Παιδί μας…

Νικήτα μας…»

Λέξεις που συμπυκνώνουν τον αβάσταχτο πόνο μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας που ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ.