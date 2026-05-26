Δήμος Γόρτυνας:Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στους Αγίους Δέκα

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου – παράρτημα Αγίων Δέκα ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το σχολικό έτος 2026-2027, προσφέροντας σε ενήλικες την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου. Στο παράρτημα του Σ.Δ.Ε. Αγίων Δέκα, μπορούν να φοιτήσουν δημότες και κάτοικοι του Δήμου Γόρτυνας και όμορων Δήμων.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΣΔΕ είναι δύο σχολικά έτη και το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, με πολλές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται χωρίς την διενέργεια εξετάσεων, με έμφαση στην μαθησιακή υποστήριξη.

Διδάσκονται 8 μαθήματα:
● Ελληνικός Γραμματισμός
● Αριθμητικός Γραμματισμός
● Αγγλικός Γραμματισμός

● Πληροφορικός Γραμματισμός
● Κοινωνικός Γραμματισμός
● Περιβαλλοντικός Γραμματισμός

● Επιστημονικός Γραμματισμός
● Αισθητικός Γραμματισμός

Εγγραφές πραγματοποιούνται: α) στο ΣΔΕ Ηρακλείου (παράρτημα του οποίου είναι το ΣΔΕ, στους Αγίους Δέκα), οδός Συβρίτου 4 (Καμίνια, κτίριο 5ου ΕΠΑΛ), Ηράκλειο, τηλ. 2810831145, ώρες 18:00 – 21:00 και β) στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, πρωινές ώρες, τηλ. 2892340340.
Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (παράρτημα Αγίων Δέκα) απαιτείται αστυνομική ταυτότητα. Για τυχόν υπόλοιπα δικαιολογητικά, πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2810831145 ή μέσω e-mail, στο sdeher@sch.gr.

