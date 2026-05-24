Εορτολόγιο 24 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων και του Οσίου Συμεών του Θαυμαστορείτη

Γιορτή σήμερα – Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Χριστιανός, Χριστιανή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Ο Συμεών ο Θαυμαστορείτης (521-596) ήταν χριστιανός ασκητής του Βυζαντίου που έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Είναι άγιος της Εκκλησίας.

Γεννήθηκε στην Αντιόχεια από γονείς Εδεσσινούς το 521. Η μητέρα του Μάρθα ήταν υμνωδός. Από πολύ νεαρή ηλικία, στράφηκε στον ασκητισμό επιλέγοντας ως μορφή άσκησης τον στυλιτισμό, εξ ου και η ονομασία του ως Νεός Στυλίτης. Αποσύρθηκε σε περιοχή έξω από την Αντιόχεια.

Τα θαύματα που του αποδόθηκαν τον έκαναν να ονομαστεί ο τόπος άσκησής του, ως Θαυμαστό Όρος. Σύντομα γύρω του, συγκεντρώθηκαν αρκετοί νέοι ασκητές ως μαθητές του, ενώ προσείλκυσε και πολλούς προσκυνητές. Ενώ αρχικά διέμεναν σε καλύβες, οι μαθητές του σύντομα κατασκεύασαν λίθινο οίκημα με ναό για την κάλυψη και των λατρευτικών αναγκών τους.

Τον βίο του συνέταξε ο μαθητής του και κατοπινός επίσκοπος Κύπρου Αρκάδιος και ο Νικηφόρος Ουρανός. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών το 596. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 24 Μαΐου.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ὡς ἀείφωτος λύχνος δωρεῶν τῆς ἀσκήσεως, ἐν τῷ Θαυμαστῷ Πάτερ Ὄρει, διαπρέψας ἀνέλαμψας, καὶ κλίμακα ἐκ γῆς, πρὸς οὐρανὸν, τὸν στῦλόν σου ὑπέθου ἀληθῶς, Συμεὼν θαυματοφόρε τοῖς εὐσεβῶς, προστρέχουσι τῇ Μάνδρᾳ σου. Δόξα τῷ δεδωκότι σου ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.