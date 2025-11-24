Μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στο Ηράκλειο

Ικανοποίηση του νέου προέδρου Κώστα Γιαννουλάκη.

Με αθρόα συμμετοχή των μελών πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας νομού Ηρακλείου, Προέδρων και Συμβουλίων ΔΕΕΠ και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόεδρος εξελέγη ο Κώστας Γιαννουλάκης, ο οποίος ήταν μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία.

Από τις πρωινές ώρες τα μέλη κατέκλισαν τον χώρο του θεατρικού σταθμού στο λιμάνι, κάλπες στήθηκαν και στο δημαρχείο Λιμένα Χερσονήσου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, ενώ αρκετά μέλη συμμετείχαν στις εκλογές καταθέτοντας ηλεκτρονικά την ψήφο τους.

Στο Ηράκλειο ψήφισαν οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης και ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Κεφαλογιάννης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, (αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021), που έλαβαν μέρος στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων ΔΕΕΠ και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στο 15μελές συμβούλιο της ΔΕΕΠ Ηρακλείου εξελέγησαν:

Ιωάννης Χατζηνικολάου, Αιμίλιος Παττακός, Νεκταρία Μανίκα- Γιαννουλάκη, Νίκος Σαββίδης, Αντώνης Ορφανίδης, Ιωάννης Μαργελάκης, Αργυρή Χαινάκη, Μαρία Αντωνακάκη, Δημήτρης Γερωμαρκάκης, Ιωάννης Καλαντζάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Νίκος Καμπάνης, Χαρά Φραντζεσκάκη, Μαρία Καλλέργη, Εύη Γαρεδάκη

Για το συνέδριο εξελέγησαν:

Νεκταρία Μανίκα- Γιαννουλάκη, Αιμίλιος Παττακός, Βασίλης Βαρούχας, Ιωάννης Χατζηνικολάου,Μανόλης Καλαιτζάκης, Εμμανουέλα Οικονομάκη, Φαίη Χατζηνικολάου, Μαρία Αντωνακάκη, Αντώνης Ορφανίδης, Αργυρή Χαϊνάκη, Δημήτρης Γερομαρκάκης, Τένια Σταμπούλου, Ελένη Κουντουράκη, Γεωργία Μαριδάκη, Μαρία Τσικανδυλάκη, Νίνα Βολανάκη, Εύη Γαρεδάκη, Μιχάλης Λιναρδάκης, Ευστρατιος Λελεκας.

Κώστας Γιαννουλάκης: Ευχαριστώ τον κόσμο για την συμμετοχή

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την συμμετοχή του κόσμου στην διαδικασία και δήλωσε:

«Σε πείσμα των πολλών, σε πείσμα των καιρών, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι η παράταξη με τον μεγαλύτερο και πιο ενεργό αριθμό μελών στη χώρα.

Χθες η καρδιά της ΝΔ στο Νομό Ηρακλείου χτυπούσε στον Θεατρικό Σταθμό, όπου εκατοντάδες μέλη προσήλθαν για να εκλέξουν τη νέα Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου(ΔΕΕΠ), των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), καθώς επίσης τους συνέδρους που θα εκπροσωπήσουν την ΔΕΕΠ μας στο επικείμενο συνέδριο.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υποψηφίους, για τον έντιμο και ειλικρινή αγώνα τους. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους εθελοντές μας και κάθε συνεργάτη που συνέβαλλε στην εκλογική αυτή διαδικασία.

Πάνω απ’ όλα όμως, θέλω να πω ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλα τα μέλη, σε όλους του απλούς φίλους και ψηφοφόρους του κόμματός μας, που με τη συμμέτοχή τους έδειξαν ότι θέλουν να είναι κοντά και ενεργοί στην μεγάλη Κεντροδεξιά Φιλελεύθερη Παράταξή μας.

Όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, ότι δηλαδή σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, αλλά είναι η πραγματικότητα.

Κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν είναι εκτός, μόνο κοντά και μόνο ομαδικά πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ θερμά»