ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm» διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας με την υποστήριξη της τηλεόρασης του MEGA και των ψηφιακών μέσων της Alter Ego Media.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm», στηρίζει καθημερινά, μέσω ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών, εμπράκτως την πολυπληθή κοινωνική ομάδα των απόρων και πονεμένων αδελφών μας.

Για τον λόγο αυτό σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας με την υποστήριξη της τηλεόρασης του MEGA.

Η συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας «ταξιδεύει» σε ολόκληρη την Ελλάδα και με ζωντανές συνδέσεις καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συστρατεύονται κάτω από την σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.

Στο μεγάλο αυτό προσκλητήριο αγάπης της Πειραϊκής Εκκλησίας, αρωγός και ουσιαστικός συμπαραστάτης στέκεται η τηλεόραση του MEGA μέσα από σειρά δράσεων για την προβολή και στήριξη κοινωνικών ενεργειών που συμβάλλουν στην βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα και αναγκαία.

Οι ενημερωτικές και οι ψυχαγωγικές εκπομπές του MEGA, καθώς και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού θα συνδέονται απευθείας με το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας για να μεταφέρουν την εικόνα αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής προσπάθειας, ώστε και τα φετινά δύσκολα Χριστούγεννα να μη λείψει τίποτε από τους συνανθρώπους μας.

Η εκκίνηση του Ραδιομαραθώνιου κατά της φτώχειας γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στις 09:00, από το στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα συνδεθεί απευθείας με την πρωινή ζωντανή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA» και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η οποίοι θα μεταφέρουν πρώτοι τον παλμό της σημαντικής αυτής ανθρωπιστικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται συνδέσεις με τον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 fm, αλλά και άλλους ανά την Ελλάδα Ραδιοφωνικού Σταθμούς και τους παραγωγούς τους, που θα ενώσουν, μαζί με τις δικές μας, και τις δικές τους φωνές, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Ραδιομαραθωνίου θα αναμεταδίδεται διαρκώς με εικόνα μέσα από το in.

Το μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας θα φιλοξενήσει τις ευχές πολλών Μητροπολιτών και πρωταγωνιστών του αφανούς, αλλά πολυσχιδούς έργου της Εκκλησίας και θα μοιραστούμε μαζί τους την καθημερινή αγωνία για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων έτσι ώστε το έργο αυτό να επουλώνει τις πληγές που αφήνει πίσω της η φτώχεια.

Επίσης, το παρών θα δώσουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, ενώ η ηλεκτρονική Εκκλησιαστική εφημερίδα Romfea.gr θα μεταφέρει τον παλμό μέσα από το 24ωρό πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων με απευθείας εικόνα και ήχο από τον Ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Συλλογή τροφίμων θα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από τις 09:00 – 21:00.

Εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού διανέμονται καθημερινά από τα συσσίτια των ενοριών, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά διατίθενται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών αστέγων, ηλικιωμένων, πολύτεκνων οικογενειών και μοναχικών ανθρώπων καθώς και για την αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και για την εξασφάλιση ενοικίων στέγασης.

Σήμερα γινόμαστε όλοι συνοδοιπόροι και στηρίζουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον άπορο συνάνθρωπό μας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στη διπλανή πόρτα του δικού μας σπιτιού. Ενώνουμε τη φωνή μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm για να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αγάπης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.

Σήμερα, συντονιζόμαστε όλοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm και στην τηλεοπτική συχνότητα του MEGA. Γινόμαστε όλοι κρίκοι της μεγάλης αλυσίδας αγάπης, παρηγοριάς και ελπίδας. Θυσιαζόμαστε όλοι και γευόμαστε τη χαρά της προσφοράς μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ταξίδια: Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες, ο δημοφιλέστερος...

0
Τι δείχνουν οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων για το...

Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Ναρκωτικά, bullying και...

0
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με απειλές,...

Ταξίδια: Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες, ο δημοφιλέστερος...

0
Τι δείχνουν οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων για το...

Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Ναρκωτικά, bullying και...

0
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με απειλές,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ταξίδια: Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες, ο δημοφιλέστερος προορισμός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: 29 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους το επόμενο δεκαήμερο από τον Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναυλίες, drone show, θέατρο, χορός, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές...

Σοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του έβαλε γνωστός επιχειρηματίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι 79χρονος - Είχε ασχοληθεί και με...

Χάρης Παπαδάκης : Ανοιχτή Επιστολή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αποκορώνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κύριε Δήμαρχε, Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αποκορώνου δεν...

Δήμος Γόρτυνας:Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων) θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στο Ασήμι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST