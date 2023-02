Μέγαρο Μαξίμου: Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αποκαλύπτει στον Κυριάκο Μητσοτάκη πού «έχασε» τη φωνή του

Στην Αθήνα κατέφθασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ήρθε αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Στα πρώτα λεπτά της συζήτησης των δύο ανδρών, ο Άντονι Μπλίνκεν φανερά βραχνιασμένος, δυσκολεύεται να μιλήσει, με τον ίδιο να μη διστάζει να αποκαλύψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως η φωνή του έκλεισε όσο βρισκόταν στην Τουρκία.

Κατά τον διάλογο που είχαν και οι δύο μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ επισημαίνοντας τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Ελλάδα στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή.

«Η Ελλάδα έχει δείξει ότι δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ευελπιστούμε και μετά από αυτόν τον καιρό να μην εξαρτώμαστε τόσο από το ρωσικό αέριο».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν εμβαθύνει περισσότερο οι σχέσεις τους τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την μεγάλη καταστροφή που έπληξε τους γείτονές μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «η καρδιά μας ράγισε, ήμασταν από τους πρώτους που στείλαμε βοήθεια».

«Όσο κι αν υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές με τους γείτονές μας, οι λαοί μας είναι κοντά και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε ατό το δέσιμο» πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Καλησπέρα Ελλάδα»

Το δικό του μήνυμα για την άφιξή του στην Ελλάδα μετέφερε μέσω twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, αναφέροντας: «Kalispera Greece!».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023