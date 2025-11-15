Μέλαμπες Ρεθύμνου: Η νεαρή οινοποιός Ηλιάνα Μαλίχιν στο ακριβότερο περιοδικό του Λονδίνου

Το Konfekt , περιοδικό υψηλού κύρους για sharp dressing, design, ταξίδια και σύγχρονη κουλτούρα, παρουσιάζει την ιστορία της νέας γυναίκας που επέστρεψε στον τόπο της και επένδυσε το μέλλον του
Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα τιμητική είδηση έφτασε στις Μέλαμπες, μέσα από το καφέ–σούπερ μάρκετ της Αγλαΐας, που λειτουργεί και ως ταχυδρομικό σημείο του χωριού. Το ακριβότερο περιοδικό του Λονδίνου, το Konfekt Magazine, αφιερώνει εκτενές άρθρο στην οινοποιό Ηλιάνα Μαλίχιν, αναδεικνύοντας το έργο της στους αμπελώνες του Ρεθύμνου και τη σύγχρονη προσέγγισή της στη βιολογική και αειφορική αμπελουργία.
Το Konfekt –περιοδικό υψηλού κύρους για sharp dressing, design, ταξίδια και σύγχρονη κουλτούρα– παρουσιάζει την ιστορία μιας νέας γυναίκας που επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο της και να επενδύσει στο μέλλον του. Η Ηλιάνα, όπως περιγράφεται και στο δημοσίευμα, κατάφερε να ενώσει τη γη, τους ανθρώπους και το κρασί του Ρεθύμνου σε ένα ενιαίο όραμα: τη δημιουργία κρασιών με σεβασμό στην παράδοση, το τοπίο και τους παλαιούς τρόπους του αμπελιού.
Παράδοση και γνώση έξω από τα αμφιθέατρα
Όπως εξηγεί και η ίδια, οι τεχνικές που εφαρμόζει δεν διδάχθηκαν σε πανεπιστημιακές αίθουσες, αλλά στα χωράφια και δίπλα σε μέντορες και παλιούς αμπελουργούς. Οι Μέλαμπες, άλλωστε, είχαν ανέκαθεν πλούσιο αμπελουργικό παρελθόν: ένας παλιός αμπελώνας του χωριού φιλοξενούσε επτά ποικιλίες – Πλυτό, Μελισσάκι, Βιδιανό, Θραψαθύρι, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαυρορωμέικο.
Η Ηλιάνα έχει αφοσιωθεί ιδιαίτερα στο Βιδιανό, αλλά και στη μελέτη της αναγεννητικής γεωργίας, φροντίζοντας καθημερινά τους αμπελώνες της από τις 6:30 το πρωί, πιστή στο μοντέλο της πολυμορφίας και της οικολογικής ισορροπίας.
Σύνδεση με το ΚΕΠΕΑ – Το δίκτυο “Τόπος και Άνθρωποι”
Η ομάδα του ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου είχε συναντήσει πρόσφατα τη νεαρή οινοποιό στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου δικτύου “Τόπος και Άνθρωποι”. Ο υπεύθυνος του ΚΕΠΕΑ, Κώστας Τρίκαλης, που έκανε και τη σχετική ανάρτηση γνωστοποιώντας το γεγονός, εκφράζει δημόσια τη χαρά του για τη διεθνή αναγνώριση, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Ηλιάνα θεωρείται πολύτιμη.
Στόχος είναι η Ηλιάνα να λειτουργήσει ως επιμορφώτρια και gatekeeper, προσφέροντας βιωματική γνώση στις κοινότητες των Μελάμπων, του Μέρωνα και του Φουρφουρά – τις περιοχές όπου καλλιεργεί τους αμπελώνες της.
Ρίζες, αξίες και ένα όραμα UNESCO
Η πορεία της Ηλιάνας είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις αξίες της οικογένειάς της και ιδιαίτερα με τις διδαχές του παππού της Μανώλη, ο οποίος της έμαθε να σέβεται τη φύση και να “μη βλάπτει κανέναν”. Αυτές οι αρχές καθόρισαν τη φιλοσοφία της και το όνειρό της: να αναδείξει τους αμπελώνες του Ρεθύμνου ως πολιτιστική κληρονομιά διεθνούς εμβέλειας και να διεκδικήσει, κάποια στιγμή, την ένταξή τους στην UNESCO.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ