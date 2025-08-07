Μετακίνηση του μοναδικού νευρολόγου από το Νοσοκομειο Ρεθυμνου στο Νοσοκομείο Χανίων

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθυμνου κάνει λόγο για τη πρόσφατη παραίτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου που κάλυπτε όλη τη Δυτική Κρήτη αλλά και τη μετακίνηση νευρολόγου από το Νοσοκομειο Ρεθυμνου στο Νοσοκομείο Χανίων εν μέσω κενών σε ζωτικής σημασίας κλινικές και υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση:

«Λίγες μέρες μετά τις πομπώδεις ανακοινώσεις περί διασύνδεσης του νοσοκομείου Ρεθύμνου με το πανεπιστήμιο Κρήτης επανερχόμαστε στην σκληρή πραγματικότητα.

Η μοναδική παιδοψυχίατρος στην δυτική Κρήτη η οποία έδωσε τη ζωή της προκειμένου να υπάρξει για πρώτη φορά στον τόπο μας, που το έχει απόλυτη ανάγκη, μια ολοκληρωμένη δημόσια δομή παιδοψυχιατρικής υγείας, παραιτείται.

Η συνάδελφος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μια πρωτοφανή επιχείρηση σωματικής και ψυχικής της εξόντωσης απ’ την πλευρά της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια φυσικά της γνωστής επιχείρησης ψυχιατρικής απορρύθμισης του Υπουργείου Υγείας, που έχει φέρει στα πρόθυρα της πλήρους διάλυσης το σύνολο του ψυχιατρικού τομέα στο ΕΣΥ.

Μένουν έτσι ”ορφανά” χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη συνέχεια της ζωής τους.

Η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας, μονίμως υπερπλήρης, με δύο ψυχιάτρους και λιγοστό προσωπικό και το κέντρο ψυχικής υγείας με έναν γιατρό έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους, αδυνατώντας ν ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Νέες μετακινήσεις επί μετακινήσεων είναι η μοναδική απάντηση της 7ης ΥΠΕ και του υπουργείου μπροστά στην λειτουργική κατάρρευση τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου μας. Είναι η γνωστή τακτική που απαξιώνει πλήρως την δουλειά του υγειονομικού και τον ίδιο σαν άνθρωπο, οδηγώντας κατά κανόνα σε παραιτήσεις, υποβάθμιση και κλείσιμο ή εικονική λειτουργία τμημάτων.

Μετακινήσεις λοιπόν από το Βενιζέλειο για να καλυφθούν κάποια κενά στις εφημερίες της χειρουργικής κλινικής. Ειδικευόμενοι σε παράταση θα αναλάβουν ρόλο ειδικών και μάλιστα σε άλλο νοσοκομείο; Οι αγροτικοί γιατροί από την άλλη δεν προλαβαίνουν να ορκιστούν και βρίσκονται στο ΤΕΠ του νοσοκομείου για εφημερίες προσπαθώντας να καταλάβουν από που τους ήρθε. Εξακολουθούν φυσικά οι εφημερίες του ΤΕΠ να βρίσκονται στον αέρα και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο πια να βρεθεί κάποιος αγροτικός μόνος του στην εφημερία η με ειδικό που δεν είναι επαρκής για το τμήμα επειγόντων.

Από την άλλη στις μετακινήσεις από το νοσοκομείο Ρεθύμνου εντατικολόγων, αναισθησιολόγων και πνευμονολόγων για εφημερίες σε άλλα νοσοκομεία έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη μετακίνηση του μοναδικού μας νευρολόγου για εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την λειτουργία του νευρολογικού τμήματος με σοβαρότατες συνέπειες για έναν μεγάλο πληθυσμό ασθενών.

Παραμένει φυσικά προβληματική η λειτουργία της Παθολογικής και η κάλυψη των εφημεριών της, η Χειρουργική εξακολουθεί να δυσλειτουργεί παρά τις όποιες μετακινήσεις, η Ορθοπεδική δεν βγαίνει με το μόνιμο προσωπικό και οι εφημερίες της χωρίς ιδιώτες, ο ένας και μοναδικός γαστρεντερολόγος δουλεύει καθημερινά στα όρια του χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης, ενώ επίσης δεν φαίνεται κάποια προοπτική ενίσχυσης της ΩΡΛ και της ουρολογικής κλινικής.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά σε όλους τους τόνους πως τόσο η Ένωσή μας όσο και η ΟΕΝΓΕ και το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών του τόπου, είμαστε διαμετρικά αντίθετοι με την προσβλητική και διαλυτική τακτική των μετακινήσεων.

Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ.

Απαιτούμε μισθολογική και εργασιακή αξιοπρέπεια τώρα!

Απαιτούμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς μας!

Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει!

Απαιτούμε Δωρεάν Δημόσια Υγεία για ΟΛΟΥΣ!

Καλούμε τους πολίτες, τα συνδικάτα και τις συλλογικότητες της τοπικής κοινωνίας σε διαρκή επαγρύπνηση και συντονισμό με τα σωματεία της υγείας για να περιφρουρήσουμε την κοινωνική περιουσία που αποτελεί το δημόσιο σύστημα υγείας.