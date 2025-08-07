ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παρουσία του σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου η προβολή της ταινίας «Εξέλιξη» στον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι «Κινηματογραφικές Δευτέρες» στους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

Η σκυτάλη περνάει την προσεχή Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά, όπου η προβολή της ταινίας «Εξέλιξη» θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη της Περικλή Χούρσογλου.

Η ταινία θα προβληθεί στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, με τον οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συνεργάζεται για την διοργάνωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:
Original title: Εξέλιξη
Πληροφορίες: έγχρωμη, 2023, διάρκεια: 99 λεπτά, Κατάλληλη
Γλώσσα: Ελληνικά

Σύνοψη:
Ο Νίκος μένει στην Αθήνα. Είναι σκηνοθέτης και διδάσκει σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ζητά από τον πατέρα του, τον κύριο Αντρίκο, να τον συνοδεύσει στην τελετή ορκωμοσίας για την εξέλιξή του στην ανώτερη βαθμίδα στο Πανεπιστήμιο. Ένα ταξίδι πατέρα-γιου με το τρένο, με τον χρόνο να κυλάει προς τα πίσω…
Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου

