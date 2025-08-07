ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Sold out και μαγική βραδιά για το Θοδωρή Φέρρη στο Ηράκλειο – Επόμενη στάση τα Χανιά!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Θοδωρής Φέρρης, o επιτυχημένος καλλιτέχνης με το εντυπωσιακό ρεπερτόριο και τα αμέτρητα sold out live, κοιτάει το κοινό «Κατάματα» μέσα από μία μοναδική καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το «Κατάματα Tour», μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, ο Θοδωρής Φέρρης θα χαρίσει συναρπαστικές μουσικές στιγμές με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του και τις γεμάτες συναίσθημα ερμηνείες του.

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, γεμίζει το καλοκαίρι με μουσική και συναίσθημα!

Info:
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα Tour 2025
Παρασκευή 08 Αυγούστου / Εθνικό Στάδιο Χανίων
Ώρα έναρξης 21:30 / Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:
20€ Γενική είσοδος – προπώληση
25€ Γενική είσοδος – στο ταμείο
30€ VIP Standing (διαμορφωμένος χώρος για όρθιους μπροστά στη σκηνή)
Τηλ. κρατήσεων για stand με φιάλη μπροστά στη σκηνή 6944 866211

Εισιτήρια προπωλούνται: Χανιά: Το Σπιτικό (Πλ. Ελευθερίας), Το Πορτοφολάκι (Μάρκου Μπότσαρη 50), Κατάστημα Beauty Free (Σκαλίδι 12), Ρέθυμνο: Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & Κατάστημα Καλλιθέας) και διαδικτυακά από την Ticketservices.

Ηλεκτρονική Προπώληση: Ticketservises.gr
FB Event: https://fb.me/e/2bDuLm3qs3
Trailer: https://youtu.be/li7pRyjJXD0

Χορηγοί: Coca Cola 3E – Cristi Academy – Stella Hotels Collection – ΑΝ.ΝΕΧ

Διοργάνωση: Cretanart Productions l www.cretanart.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός για αύριο Παρασκευή...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Παρουσία του σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου η προβολή...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι «Κινηματογραφικές Δευτέρες» στους οικισμούς...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός για αύριο Παρασκευή...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Παρουσία του σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου η προβολή...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι «Κινηματογραφικές Δευτέρες» στους οικισμούς...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρουσία του σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου η προβολή της ταινίας «Εξέλιξη» στον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός για αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός για αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Η Aegean Regatta ανοίγει πανιά για 24η φορά από τη Μύρινα της Λήμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις υπέροχες θάλασσες του Βόρειου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Παρουσία του σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου η προβολή της ταινίας «Εξέλιξη» στον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι «Κινηματογραφικές Δευτέρες» στους οικισμούς...

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέο τοπία για τις αναλήψεις από ΑΤΜ - Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST