Sold out και μαγική βραδιά για το Θοδωρή Φέρρη στο Ηράκλειο – Επόμενη στάση τα Χανιά!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Θοδωρής Φέρρης, o επιτυχημένος καλλιτέχνης με το εντυπωσιακό ρεπερτόριο και τα αμέτρητα sold out live, κοιτάει το κοινό «Κατάματα» μέσα από μία μοναδική καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το «Κατάματα Tour», μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, ο Θοδωρής Φέρρης θα χαρίσει συναρπαστικές μουσικές στιγμές με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του και τις γεμάτες συναίσθημα ερμηνείες του.

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, γεμίζει το καλοκαίρι με μουσική και συναίσθημα!

Info:

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα Tour 2025

Παρασκευή 08 Αυγούστου / Εθνικό Στάδιο Χανίων

Ώρα έναρξης 21:30 / Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

20€ Γενική είσοδος – προπώληση

25€ Γενική είσοδος – στο ταμείο

30€ VIP Standing (διαμορφωμένος χώρος για όρθιους μπροστά στη σκηνή)

Τηλ. κρατήσεων για stand με φιάλη μπροστά στη σκηνή 6944 866211

Εισιτήρια προπωλούνται: Χανιά: Το Σπιτικό (Πλ. Ελευθερίας), Το Πορτοφολάκι (Μάρκου Μπότσαρη 50), Κατάστημα Beauty Free (Σκαλίδι 12), Ρέθυμνο: Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & Κατάστημα Καλλιθέας) και διαδικτυακά από την Ticketservices.

Ηλεκτρονική Προπώληση: Ticketservises.gr

FB Event: https://fb.me/e/2bDuLm3qs3

Trailer: https://youtu.be/li7pRyjJXD0

Χορηγοί: Coca Cola 3E – Cristi Academy – Stella Hotels Collection – ΑΝ.ΝΕΧ

Διοργάνωση: Cretanart Productions l www.cretanart.gr