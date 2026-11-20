Η παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη στις 10/12 θα έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και ισχυρούς συμβολισμούς.
«Μια γυναίκα» είναι ο τίτλος του βιβλίου που συνέγραψε η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
Την παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου, θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου.
Σύμφωνα με την πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου, στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί για να μιλήσουν και οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ Τζίπι Λίβνι και της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάσνικ, ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξία Μπακογιάννη.
Το παρών αναμένεται να δώσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στις κυβερνήσεις του οποίου η κυρία Μπακογιάννη υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και πολλά άλλα πολιτικά στελέχη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ