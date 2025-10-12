Μια νέα εποχή ξεκινά για το ελαιόλαδο Κρήτης – Οι ενέργειες μετά το ΠΓΕ

Η Περιφέρεια Κρήτης χαράζει στρατηγική μετά τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.
Μια νέα εποχή ξεκινά για το ελαιόλαδο Κρήτης, μετά τον επίσημο χαρακτηρισμό του ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), που αναγνωρίζει θεσμικά την ποιότητα, την ταυτότητα και τη φήμη του κρητικού προϊόντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιεί ένα δυναμικό ξεκίνημα, θέτοντας τις βάσεις για την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα. Η πρώτη ενέργεια αυτής της νέας πορείας ήταν η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες ημέρες, με εντυπωσιακή συμμετοχή παραγωγών, επιστημόνων, ελαιουργών και στελεχών της αγοράς. Εκεί παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις, οι διαδικασίες και τα οφέλη που συνοδεύουν την ένταξη του «Κρητικού Ελαιολάδου» στο καθεστώς της ΠΓΕ.
Αμέσως μετά, η Περιφέρεια προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ, σηματοδοτώντας τη συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη του προϊόντος.
Η απόφαση της Διαύγειας
Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ7ΩΠ7ΛΚ-ΔΙ5), προβλέπει τη διάθεση 70.000 ευρώ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων διάρκειας 15 μηνών, οι οποίες αφορούν το ελαιόλαδο με το σήμα «ΚΡΗΤΗ / KRITI».
Τονίζεται στη σχετική απόφαση ότι σκοπός είναι «η διάχυση γνώσης, η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και επιβάλλονται προκειμένου το κρητικό ελαιόλαδο να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό και τα προνόμια της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».
Εκπαίδευση και ενημέρωση σε όλη την Κρήτη
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς – Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι και Χανιά – με το ΕΛΜΕΠΑ να αναλαμβάνει την υλοποίηση στις τρεις πρώτες ενότητες και τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά.
Προβλέπονται:
• Σεμινάρια για παραγωγούς, ελαιουργούς και τυποποιητές,
• Πρακτικά εργαστήρια για κλάδεμα, συγκομιδή και αποθήκευση,
• Ενημερωτικές δράσεις για τη γευσιγνωσία και την προώθηση του προϊόντος,
• Και ειδική ημερίδα για δημοσιογράφους με στόχο την ενίσχυση της προβολής του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επένδυση στην ταυτότητα και στην ποιότητα
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, το σήμα «ΚΡΗΤΗ / KRITI» αποτελεί «εργαλείο προβολής και διασφάλισης ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων του νησιού», και η στήριξή του μέσα από εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις είναι αναγκαία για τη συνέχιση της επιτυχούς πορείας του.
Η πρωτοβουλία αυτή, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΠΑ), έρχεται να εδραιώσει τη νέα εποχή του κρητικού ελαιολάδου, ενισχύοντας τη γνώση, τη διαφάνεια και τη συνεργασία σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ