Μητρώο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων 2026–2027 καταρτίζει το Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση του νέου Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων, το οποίο θα ισχύσει για τη διετία 2026–2027. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή ενεργών επιχειρηματιών, με αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι θα υπαχθούν στον επίσημο κατάλογο των του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Όσοι επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου επιθυμούν να γίνουν πραγματογνώμονες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως 24 Οκτωβρίου 2025.

Η ανάγκη εμπλουτισμού του Μητρώου με νέες ειδικότητες είναι επιτακτική, καθώς η ζήτηση για πραγματογνωμοσύνες έχει αυξηθεί σημαντικά σε τομείς όπως:

• Τομέας Αυτοκινήτων (επισκευαστές/μηχανικοί, βαφείς, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων)
• Μηχανικοί δίκυκλων οχημάτων
• Μονώσεις – θερμοπροσόψεις – κτιριακά
• Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων
• Κλιματισμός, θέρμανση, τζάκια
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Υδραυλικοί

• Αποφράξεις
• Ελαστικά – βουλκανιζατέρ
• Εμπόριο και Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων & Εργαλείων
• Επιπλοξυλουργοί
• Συστήματα Συναγερμού

• Αρτοποιοί
• Οικοδομικά Υλικά
• Σιδηρικά – χρώματα
• Κρεοπωλεία
• Κοσμήματα

• Ενδύματα
• Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
• Τουριστικά Γραφεία
• Σούπερ Μάρκετ, Ψιλικά, Είδη περιπτέρου
• Παλαιοπωλεία – Εκτιμήσεις
• Μεσίτες Ακινήτων

Για επιπλέον διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στα τηλέφωνα: 2810 -247021 (Δέσποινα Αγριμανάκη) και 2810-247033 ( Μαρία Πετράκη) ή στο e mail: empbmx@ebeh.gr

